Eduardo Verástegui vuelve a opinar sobre Wendy Guevara: “La verdad les parece una ofensa”

Desde hace algunos días Eduardo Verástegui generó polémica al comentar en sus redes sociales que el reality show “La Casa De Los Famosos México” volvió a contar con un hombre como ganador, refiriéndose a Wendy Guevara, quien se identifica como una chica trans. Tras las múltiples críticas que ha recibido por parte de cibernautas, el actor y político dio su opinión una vez más.

Eduardo Verastegui reacciona a la muerte del candidato Fernando Villavicencio ¡Estuvo muy cerca del ataque!

En su cuenta de X (antes Twitter), Verástegui escribió: “En estos tiempos donde la verdad muchas veces se distorsiona, es fundamental hablar con claridad y sin titubeos. Decir la verdad no es faltar al respeto, sino reconocer la realidad y llamar a las cosas por su nombre, no por lo que parecen ser”.

Conoce el lujoso apartamento que Eduardo Verástegui está vendiendo por falta de dinero

El ex cantante continuó: “Wendy es un hombre, y esto no es una ofensa ni un ataque, es una realidad que él mismo conoce. “La Casa De Los Famosos” lo sabe, Televisa lo sabe, Univisión lo sabe, Telemundo lo sabe, todo México y todo el mundo lo sabe. Decir esto no disminuye su valor como persona ni niega su dignidad. Al contrario, respetar su verdadera identidad es una muestra de respeto a su humanidad. Wendy es un hombre. Wendy es un bato. Y decirlo no es faltar al respeto, es hablar con la verdad. Y el amor verdadero vive en la verdad”.

El conductor peruano Nicola Porcella, buen amigo de Guevara y quien participó con ella en “La Casa De Los Famosos México”, se pronunció al respecto: “La ganó una mujer trans, como dice Wendy. No la ganó un hombre. Ella se identifica como mujer trans. No sé quién es (Eduardo Verástegui), no es por menospreciar, al contrario. Me imagino que debe ser alguien con una gran carrera, una gran trayectoria. Mientras Wendy esté tranquila y sepamos que a ella no le afecta, nosotros estamos bien”.

Pero Verástegui también reaccionó a los comentarios de Nicola, y publicó otro mensaje dirigiéndose al conductor del programa “Hoy”: “Me pregunto si Nicola Porcella sabe lo que es una mujer o sólo se hace el que no sabe para quedar bien con sus compañeros. “La Casa De Los Famosos” la han ganado puros hombres. Si le duele, sóbese”.

Sigue leyendo: