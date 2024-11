Karla Sofía Gascón opina sobre los comentarios de Alfredo Adame y Eduardo Verástegui

Karla Sofía Gascón es muy directa al exponer su punto de vista, y ahora fue cuestionada acerca de los comentarios de Alfredo Adame y Eduardo Verástegui, quienes dijeron que la influencer Wendy Guevara es un hombre.

Karla Sofía Gascón publica mensajes sobre los comentarios en su contra

Entrevistada en un evento organizado por la revista GQ, la actriz española dijo desconocer a Adame y Verástegui, pero cuando los reporteros le explicaron el contexto de esas declaraciones, comentó: “No sé quiénes son estas personas. No los conozco a ninguno. Porque son unos sinvergüenzas, entonces yo les diría a ellos si les gustaría que se refirieran a ellos como mujeres. ¿Cómo se llama, dices? ¿Alfredo? Imagínate que yo llego y digo: ‘Alfreda, ¿cómo está usted, señora?’ ¿Le gustaría? No, ¿no? ‘Eduardo, ¿cómo va, bonita? ¿Qué tal tu vida?’ Sería estúpido, ¿no?”

Karla Sofía Gascón denuncia a la líder ultraderechista francesa Marion Maréchal

Sobre la actitud que Alfredo ha tenido con su hijo Sebastían, Gascón dijo: “Si alguien tiene un hijo que pertenece a la comunidad y no le da el amor suficiente, por ser diferente o tener otros gustos sexuales, me parece una vergüenza en el mundo”.

Karla Sofía también defendió las reacciones que tiene al ver las críticas hacia ella en las redes sociales: “Yo soy la misma persona. Lo único es que cuanto más me dicen que no, más digo yo que sí. Esto es una cosa para mí que me encanta. Es mi gasolina. Los haters son mi gasolina. Yo me creo una persona actriz que está trabajando. Si alguien quiere reconocer mi trabajo será maravilloso, lo tomaré con mucho honor y con mucho orgullo, y si no, pues que se lo den a otra persona”.

Sobre la polémica que surgió hace algunas semanas en el programa de televisión “El Hormiguero”, cuando el conductor Pablo Motos hizo referencia a una nota en la que calificaron a Karla Sofía como una mujer trans, ella comentó: “Eso no es así. Lo que no me gusta es que se ponga un adjetivo, para generar morbo o para generar una tensión que no creo que necesitemos. Si yo utilizo o si alguien utiliza el adjetivo para remarcar los éxitos de una minoría que ya está bastante marginalizada, pues entonces es un orgullo.

“Es como si alguien dice: ‘La actriz gorda que viene por allí, la actriz negra que viene por allá’. ¿Me explico? No lo veríamos normal. No me gusta, porque además yo soy de la opinión de que una persona que está transicionando lo está haciendo hasta que transiciona. No creo que a ninguno de vosotros os digan por la calle “niño pequeño”. Los seres humanos vamos evolucionando”.

Por último, le preguntaron qué consejo le daría a Selena Gomez (su compañera de reparto en la película “Emilia Pérez”), quien ha enfrentado críticas por su físico. Su respuesta fue: “Yo no le tengo que dar ningún consejo, porque ella ya es lo suficientemente mayorcita como para saber lo que tiene que hacer en su vida. Creo que ella lo hace muy bien, se enfrenta con quien tiene que enfrentarse, y yo en lo que la pueda ayudar, la ayudaré siempre”.

