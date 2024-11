Karla Sofía Gascón publica mensajes sobre los comentarios en su contra

Hace algunos días la actriz española Karla Sofía Gascón fue invitada al programa de televisión “El Hormiguero”. Durante la entrevista que le hizo Pablo Motos se mostró molesta debido a que le han llamado mujer trans, y poco después comenzó a recibir comentarios de odio. Ella recurrió a sus redes sociales para publicar mensajes en los que defiende su punto de vista, enfrentando así a sus detractores.

Madonna califica la película “Emilia Pérez” como una “obra maestra”

Gascón, quien protagoniza junto con Zoé Saldaña y Selena Gomez la película “Emilia Pérez”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Hasta que un loco se presente en algún lado o me haga daño a mí o a mi familia no van a ser felices ¿verdad?…Es increíble que estos fanáticos que me insultan, me vejan y pretenden marginarme, cuando les contesto, se sorprenden y me llaman maleducada.

Karla Sofía Gascón denuncia a la líder ultraderechista francesa Marion Maréchal

“Las MUJERES, trans, altas, delgadas, morenas, rubias…etcétera, son MUJERES, nadie es quién para cuestionar a otra persona en su ser…Repito, LAS MUJERES SON MUJERES, da igual el adjetivo que le quieran agregar, métanselo bien en sus cerebros y dejen vivir en paz a sus conciudadanos en el amor y el respeto”.

Por su trabajo en la cinta dirigida por Jacques Audiard Karla Sofía podría nominar a un premio Oscar, y ante los comentarios, la actriz también dio su opinión en Instagram: “Qué lástima que en realidad pueda haber alguien que piense que mis premios o nominaciones son un robo para otra mujer, como cuando las personas negras ocupaban asientos en las universidades y les decían que robaban el espacio a un blanco…Por mí nomínenme en la categoría de gato, si prefieren, porque uñas tengo con las que defenderme de esta hartura de humanidad, que si no fuera por la esperanza, ya se habría devorado a sí misma”.

¿Qué fue lo que sucedió en “El Hormiguero”?

Ante la pregunta que le hizo Motos (“Serías la primera trans nominada. ¿Qué significa esto para ti?”), Karla Sofía Gascón respondió: “Pues que no me molan los adjetivos, a lo mejor también soy la más alta…Soy lo que soy, una mujer. Lo cierto es que soy una mujer y he transicionado. Yo me he desarrollado en el odio de muchas personas, pero he llegado a muchos sitios. La verdad que los adjetivos a mí me c**** un poquito”.

“Hay una parte de la sociedad que está todo el rato intentando j**** a los demás por su orientación sexual”, agregó Karla. “Por su identidad sexual, por su color de piel, por ser mujer o por ser lo que sea. Estoy hasta el c*** de todos. Hay que recalcarlo, porque las personas trans, efectivamente, están en la sociedad discriminadas o relegadas a una profesión que a lo mejor no quieren hacer. Y yo lo que quiero es verlas trabajando y haciendo su vida normal, sin que nadie les tenga que estar j******* o relegándolas a las esquinas. Punto”. En Estados Unidos, Canadá y Reino Unido “Emilia Pérez” se estrenó el 13 de noviembre en la plataforma Netflix.

Sigue leyendo: