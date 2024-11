Denzel Washington anuncia que actuará en la película “Black Panther 3”

El actor Denzel Washington dio una importante noticia a sus fans, ya que trabajará en la tercera película de la saga de “Black Panther”, basada en el superhéroe de Marvel. Es uno de los cinco filmes que tiene contemplados antes de su retiro del cine.

Washington, de 69 años, estuvo en Australia promocionando la cinta “Gladiator II” (dirigida por Ridley Scott), y comentó que Ryan Coogler está escribiendo un papel especialmente para él en “Black Panther 3”. “Para mí todo se refiere a los cineastas. Especialmente en este punto de mi carrera, sólo me interesa trabajar con los mejores. No sé cuántas películas más voy a hacer. Probablemente no sean tantas. Quiero hacer cosas que no he hecho”.

En cuanto a sus próximos proyectos, Denzel sabe muy bien en qué orden los hará. El primero será un filme dirigido por Antoine Fuqua en el que interpretará al general cartaginés Aníbal. “He estado hablando con (el director) Steve McQueen sobre una película. Después de eso, la próxima “Black Panther”. Después haré la película “Othello”. Luego “King Lear”, y después de eso me jubilaré”.

Chadwick Boseman, que protagonizó en 2018 “Black Panther”, dio a conocer que Denzel Washington le pagó los estudios de actuación a lo largo de un año, por lo que lo vio como un mentor. “Las cosas que te negaste a ceder en el camino son los esquemas que debemos seguir”, dijo Chadwick, quien falleció en 2020.

En “Gladiator II” Washington interpreta a Macrinus; él comparte créditos con Paul Mescal, Pedro Pascal y Connie Nielsen. La película se estrenará en Estados Unidos el 22 de noviembre, y ya se menciona como posible nominada a varios premios Oscar, entre los cuales podría estar el de la categoría de Mejor Actor de Reparto para Denzel.

Sigue leyendo: