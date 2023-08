El director Antoine Fuqua no descarta hacer una precuela de la película “The equalizer”

El 1 de septiembre se estrenará en Estados Unidos “The equalizer 3”, la nueva entrega de la saga de películas de acción en las que Denzel Washington interpreta a Robert McCall, un ex marine que esta vez se encarga de defender a sus amigos de jefes de la mafia en Italia. Será la última cinta del actor en este personaje, pero el director Antoine Fuqua no descarta trabajar en un futuro en una precuela.

En una reciente entrevista con NME Fuqua comentó que, de hacer ese filme (en el que se explicarían los orígenes de McCall y cómo empezó a trabajar secretamente) recurriría a una técnica de animación por computadora conocida como “rejuvenecimiento”, en la que modificaría el rostro de Washington: “Definitivamente lo pensé mucho. Especialmente ahora con la nueva tecnología, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas…He tenido esa conversación con (el guionista) Richard Wenk. No he hablado con Denzel sobre eso, ya que todavía estoy observando esa tecnología, y escucho que es cada vez mejor y mejor. Así que la estoy observando, para ver a dónde va”.

En “The equalizer 3” Denzel Washington actúa junto a Dakota Fanning, con quien compartió créditos en 2004, en la película “Man on fire”. En cuanto al “rejuvenecimiento” de actores, se ha utilizado en cintas como “Indiana Jones and the dial of destiny” y “The irishman”, modificando los rostros de Harrison Ford y Robert De Niro, respectivamente.

