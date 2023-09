La película “The Equalizer 3”, con Denzel Washington, se convierte en un éxito de taquilla

“The Equalizer 3”, una cinta de acción protagonizada por Denzel Washington, debutó con gran éxito en el número 1 de las taquillas de Estados Unidos, obteniendo hasta el momento $42 millones de dólares. Eso la convierte en el segundo mejor estreno del fin de semana del Día del Trabajo en la historia, sólo superado por el filme “Shang Chi and the legend of the ten rings”, de 2021, que obtuvo $94.6 millones en cuatro días.

En el top 5 de esta semana ocupa el segundo lugar “Barbie”, con $11 millones de dólares y un total hasta el momento de $610 millones, lo que la convierte en la película más exitosa en ese país en lo que va del año; el filme “Blue Beetle”, con Xolo Maridueña, se encuentra en el tercer puesto, con $7.3 millones de dólares recaudados.

La cinta sobre carreras de autos “Gran Turismo” está en el número 4, con $6.6 millones de dólares en las taqulllas, mientras que “Oppenheimer” ocupa el quinto lugar, con $5.5 millones y un total hasta el momento de $310 millones de dólares. En cuanto a “The Equalizer 3” reúne a Denzel Washington con el director Antoine Fuqua, pero además el actor vuelve a compartir créditos con Dakota Fanning, quien protagonizó junto con él la película “Man on fire” en 2004.

