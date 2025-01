Coco Máxima revela que estuvo a punto de protagonizar la película “Emilia Pérez”

La actriz y cantante mexicana Coco Máxima comentó que hace dos años acudió a los castings para hacer el personaje principal en la película “Emilia Pérez”. No lo obtuvo, pero se siente orgullosa de que Karla Sofía Gascón esté logrando con esa interpretación ser reconocida a nivel internacional.

Entrevistada por varios reporteros, Coco relató su experiencia: “Yo estuve audicionando para ese personaje, hice como cuatro callbacks. Estuvimos ahí hasta que pues se quedó Sofía, y cada vez que la veo brillar de esa manera, triunfando, rompiendo barreras para nosotras, no sabes lo que me llena de orgullo, y el decir: ‘No, no puede ser’. El personaje que yo estaba haciendo, por el que estaba luchando, que lo tenga ella (es) bien merecido. Lo hizo espectacular y ojalá se lleve todos los premios a los que la nominen”.

La actriz conocida por la obra de teatro “Aventurera” y la telenovela “El Amor No Tiene Receta” también reveló por qué motivo no se quedó con el doble papel de “Emilia Pérez” y “Juan Del Monte”: “Éramos muy pocas las que estábamos audicionando. Yo siento que casi casi quedé, pero ya cuando vi que había quedado ella, yo creo que nos diferenciaba la edad. Buscaban a alguien de mucha más edad, y pues yo, que estoy bien jovencita, pues no quedé”.

Finalmente, Coco (quien da por un hecho que Karla Sofía estará nominada al premio de la Academia) dijo que se siente orgullosa de que directores y productores estén integrando actrices trans al elenco de proyectos fílmicos y de televisión: “Como les está gustando nuestro trabajo, nos están premiando, nos están galardonando con todo esto. Creo que es algo que merecíamos desde hace décadas…De verdad vamos por ese Oscar, que (Karla Sofía) se lo merece. Es un mujerón, me encanta”.

