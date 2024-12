Taylor Swift reacciona ante el compromiso de Selena Gomez con Benny Blanco

Selena Gomez sorprendió a todos sus fans al anunciar la noche del miércoles su compromiso con el productor Benny Blanco. De inmediato muchos famosos le enviaron a la cantante buenos deseos, pero destacó su gran amiga Taylor Swift, quien compartió un mensaje en el que expresa su emoción ante la próxima boda de Gomez.

Junto a la serie de fotografías publicadas por Selena en Instagram, Taylor escribió: “Sí, yo seré la niña de las flores”, generando más de 800,000 likes. Otros artistas que reaccionaron a la noticia del compromiso fueron Jennifer Aniston, Cardi B, Lil Nas X, Karla Sofía Gascón y Laura Marano.

En sus historias de esa red social la actriz y cantante también compartió un video en el que aparece presumiendo su anillo de compromiso y mostrándoselo (a través de su teléfono celular) a una amiga, quien exclama: “¡Es tan hermoso!”

La amistad de Selena Gomez y Taylor Swift comenzó en 2008, y a partir de entonces han acudido juntas a varios eventos. En una entrevista para Elle hace cuatro años, la ex estrella de Disney comentó: “Siempre ha existido esta hermandad, y no lo digo de manera básica. Desde que la conocí sabía que siempre contaría con su apoyo. En mi vida tengo la capacidad de perdonar a las personas que me han hecho daño, pero no sé si puedo perdonar a alguien que la lastime”.

