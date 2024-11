Taylor Swift es la artista musical más buscada en Google en 2024

Taylor Swift comienza a figurar en los listados de fin de año, y en esta ocasión fue nombrada la artista musical más buscada en Google durante 2024, según un análisis realizado por el sitio de apuestas Wettfreunde.

La cantante tuvo un promedio de 37.2 millones de búsquedas mensuales, en 61 de los 125 países analizados. El segundo lugar fue para el rapero XXXTentacion, el tercero para el grupo de K-pop BTS, el cuarto para Rihanna y el quinto para la colombiana Karol G.

En el análisis de Wettfreunde también hubo un apartado para las personalidades de la actuación. Sydney Sweeney, famosa por la serie de televisión “Euphoria”, obtuvo el primer lugar, superando a Selena Gomez, Jennifer Lopez, Lady Gaga y Jason Statham. Según el sitio, si una personalidad es conocida en varias facetas, como músico y actor, aparece en los resultados de búsqueda de ambas categorías.

De acuerdo a un listado de World Music Awards, el más reciente disco de Swift, The Tortured Poets Department, es el álbum más vendido de 2024 en Estados Unidos, superando producciones como Hit Me Hard And Soft de Billie Eilish, Cowboy Carter de Beyoncé y Short ‘N Sweet de Sabrina Carpenter.

La gira de Taylor también podría romper récords. A pesar de que comenzó desde marzo de 2023, la revista Forbes informó que este año The Eras Tour ha obtenido más de mil millones de dólares en ganancias, por lo que la popularidad de la artista a nivel mundial continúa.

