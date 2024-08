Taylor Swift podría lanzar su primera novela

Taylor Swift ha escrito cientos de canciones, pero cuando tenía 14 años terminó una novela de su autoría, titulada A Girl Called Girl; ahora tiene entre sus planes lanzarla, con una gran campaña publicitaria.

La cantante ya registró el título y los derechos de la novela, que trata acerca de una mujer que desea tener un hijo varón, pero que da a luz a una niña. Swift está realizando los trámites para que A Girl Called Girl esté disponible tanto en versión impresa como en audiolibro, pero también habrá mercancía promocional.

El 20 de agosto Taylor terminó la fase de su gira Eras por Europa, y en octubre dará inicio la serie de conciertos en Estados Unidos que marcará el final del tour. Ella también podría estar dando los toques finales de una nueva versión de su álbum de 2017 Reputation.

Swift también recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un largo mensaje de agradecimiento a sus fans europeos, tocando el tema de los conciertos cancelados en Austria, debido a una amenaza terrorista: “La cancelación de nuestros shows en Viena fue devastador. El motivo de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo y de una tremenda culpa, porque tanta gente había planeado asistir a esos conciertos. Pero también estaba muy agradecida con las autoridades, porque gracias a ellos estábamos de luto por conciertos y no por vidas. Me animó el amor y la unidad que vi en los fans que se unieron”.

Durante estos meses de vacaciones la artista cuenta con otros compromisos, como acudir a algunos partidos de la NFL y a la entrega de los VMAs de MTV, que se llevará a cabo el 11 de septiembre. Ella lidera las nominaciones (10) por el videoclip de “Fortnight”, su dueto con Post Malone que fue el primer sencillo de su álbum The Tortured Poets Department.

