Taylor Swift rompe el récord de Michael Jackson en el Estadio de Wembley

Taylor Swift ha conseguido romper otro récord en su exitosa carrera musical, y en esta ocasión fue uno que impuso en 1989 Michael Jackson. El 20 de agosto la cantante completó ocho fechas con llenos totales en el Estadio de Wembley dentro de una misma gira.

Trump usa imágenes falsas para sugerir que Taylor Swift lo apoya

Hace 35 años El Rey Del Pop dio siete conciertos en ese inmueble, dentro de su Bad Tour. Ahora Taylor superó esa cifra, y durante su show del martes dijo emocionada a sus fans: “Acaban de hacerme la primera artista solista en tocar (en el Estadio de) Wembley ocho veces en una misma gira. Nunca, jamás podremos agradecerles lo suficiente por eso”.

Se cancelan los conciertos que Taylor Swift daría en Austria

Durante el concierto, Swift contó con dos invitados: Florence Welch (con quien interpretó la canción “Florida!!!”) y Jack Antonoff, integrante del grupo Bleachers y quien ha producido varios álbumes de Taylor, quien se refirió a él como “uno de mis mejores amigos en el mundo”.

La fase por Europa en la gira The Eras Tour de Taylor Swift ha terminado, y ahora ella descansará por dos meses para retomar los conciertos en Estados Unidos el 18 de octubre; el show final será en Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre.

El más reciente álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, ocupa esta semana el número 1 en la lista Billboard 200. El videoclip del segundo sencillo, “I Can Do It With a Broken Heart”, se estrenó ayer, y lleva más de cinco millones de vistas en YouTube.

Sigue leyendo: