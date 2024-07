Taylor Swift afrontó un problema técnico durante su concierto en Irlanda

Los conciertos de Taylor Swift en su gira The Eras Tour son espectaculares, pero no están exentos de algún imprevisto de tipo técnico. El escenario está compuesto por plataformas que suben y bajan, y durante el show del 29 de junio en Dublín, Irlanda, uno de esos tableros se quedó inmóvil.

Todo sucedió mientras Swift cantaba el tema “The Smallest Man Who Ever Lived” (incluido en su más reciente álbum, The Tortured Poets Department). La plataforma no funcionó cuando debía regresar a la artista al piso, lo cual causó desconcierto; todo quedó registrado en videos compartidos en redes sociales.

🎥| Jan Ravnik helping Taylor Swift during a stage malfunction tonight at Dublin. #DublinTSTheErasTour pic.twitter.com/old3of4qvA — The Swift Society (@TheSwiftSociety) June 29, 2024

Afortunadamente, el bailarín Jan Ravnik se dio cuenta del desperfecto y rápidamente improvisó: en lugar de volver a su lugar después de una coreografía, acudió con Taylor para cargarla y salvar la situación. El concierto continuó sin problemas.

Las presentaciones de Taylor Swift en el estadio Aviva de Irlanda fueron todo un éxito. Los integrantes de U2 (la banda de rock más emblemática de Dublín) dieron la bienvenida a la cantante enviándole flores amarillas y rosadas, y un mensaje escrito que dice: “Querida Taylor, bienvenida de nuevo a nuestra ciudad natal. ¿Dejarás algo de ella en pie? Tu club de fans en Irlanda. Bono, Edge, Adam y Larry”.

El tour de Taylor Swift continuará el 4 de julio, con conciertos en la Arena Johan Cruyff de Amsterdam, Países Bajos. Recientemente el periodista Alex Kaffie dio a conocer que ejecutivos de la empresa Televisa están interesados en que la cantante haga una visita relámpago a México para dar un show muy breve durante un evento Upfront, pero hasta el momento ese plan no se ha confirmado de manera oficial.

