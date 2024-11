Taylor Swift informa sobre el lanzamiento de su libro y la edición especial de su álbum

Taylor Swift se alista para las fiestas de fin de año, y a través de su cuenta de Instagram informó a sus fans que el 29 de noviembre estará disponible su libro The Eras Tour, de 256 páginas y que cuenta con más de 500 fotografías tomadas a lo largo de su gira mundial.

Eso no es todo, ya que la cantante lanzará ese mismo día la edición “The Anthology” de su álbum The Tortured Poets Department en formato de CD y vinil. Tiene 35 canciones, de las cuales cuatro son bonus tracks: versiones acústicas de “Fortnight” (su dueto con Post Malone), “Down Bad”, “But Daddy I Love Him” y “Guilty As Sin?”

La artista de 34 años publicó en su cuenta de Instagram un video en el que promociona sus dos lanzamientos; hasta ahora The Tortured Poets Department: The Anthology estaba disponible sólo en formato digital. Tanto el libro como el álbum se venderán exclusivamente en la tienda Target durante el Black Friday, pero posteriormente se podrán comprar a nivel internacional.

La gira mundial de Taylor Swift está en su recta final. Sólo quedan seis fechas en Canadá, de las cuales la última será el 8 de diciembre, en el estadio BC Place de Vancouver. Hace algunos días se dieron a conocer las nominaciones al premio Grammy; la cantante compite por seis premios, entre los que destaca el de Álbum del Año.

