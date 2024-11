Tyler The Creator llama “racistas” a los fans de Taylor Swift

Tyler Gregory Okonma, mejor conocido como Tyler The Creator, criticó a los fans de Taylor Swift, llamándolos “racistas” y exponiendo que supuestamente ha recibido mensajes en redes sociales “cancelándolo” debido a que durante tres días ocupó el número 1 en la lista “Top Artist” de la plataforma Spotify.

El rapero ofreció un concierto en Boston por Halloween, y dijo: “Hice que los swifties se enojaran conmigo con su t****** racista: sacando a relucir letras viejas, p****, ve a escuchar “Tron Cat”, me importa un c*****. Van a sacar al viejo yo”.

La canción “Tron Cat” está incluida en el álbum de 2011 Goblin, pero Tyler también habló de Taylor en otros dos tracks de ese mismo disco: “Fish” y “Nightmare”. Los swifties han acusado al rapero de ser misógino en sus letras y ofender a la artista, quien llevaba 698 días ininterrumpidos en el primer lugar de esa lista de Spotify.

Taylor Swift se encuentra en la última fase de su gira mundial The Eras Tour, y hasta el momento no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Tyler The Creator. El rapero acaba de lanzar el álbum Chromakopia, que ocupa el número 1 de ventas en Estados Unidos y Reino Unido; el video del primer sencillo, “Noid”, lleva más de 11 millones de vistas en YouTube.

