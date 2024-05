Benny Blanco dice que quiere casarse y tener hijos con Selena Gomez

El productor musical Benny Blanco comenzó una relación con la cantante Selena Gomez el verano pasado, pero está muy enamorado y no descarta casarse con ella. Además, desea tener hijos, pues le agradan mucho los niños.

Blanco, de 36 años, acudió como invitado al programa de radio de Howard Stern, y cuando éste le preguntó: “No tienes espacio para hijos ahorita en tu vida, ¿verdad?”, respondió de inmediato: “¿Qué dices? Eso es como mi siguiente gol en la portería. Tengo un montón de ahijados; tengo un montón de sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños. Para mí eso es siempre un tema de conversación, cada día”.

Benny aclaró que el romance entre él y Selena surgió casualmente, ya que se divierten mucho juntos: “Fue muy loco cuando salimos por primera vez. Yo ni siquiera sabía que era una cita. Ella me dijo: ‘¿Quieres salir?’ Y yo dije: ‘Sí’. Recuerdo que estábamos hablando y ella es una persona muy directa, la más cool, la más agradable, la más dulce. Y luego salimos al día siguiente, y al día siguiente también. Realmente ella es como mi mejor amiga, nos reímos todo el día y me inspira. No conozco un mundo en el que podría estar mejor que en éste”.

Durante la entrevista el productor se mostraba muy entusiasmado al hablar de su novia, y comentó que Gomez no es nada exigente en cuanto a gustos en la comida. Para celebrar el cumpleaños de la cantante él rentó una sala de cine, donde retiraron muchas butacas para colocar un sofá. Le cocinó pepinillos, mandó pedir nachos y otras botanas mientras disfrutaban la película “Almost Famous”.

Al escuchar todas esas declaraciones, Howard dijo: “Predigo un matrimonio”, a lo cual Benny Blanco comentó: “Tanto tú como yo”. El locutor de inmediato le preguntó: “¿Tienes ya un anillo?” Y el artista respondió: “No tengo nada. ¿Qué quieres decir? No tengo ni los zapatos puestos. Tengo que preparar todo”

