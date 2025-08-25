Selena Gomez estaría en Los Cabos para su despedida de soltera

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco está cada vez más cerca. Por eso, la cantante estadounidense está en Los Cabos, México, para su despedida de soltera.

Esta semana, la cantante fue vista en un exclusivo yate en Cabo San Lucas acompañada de varias amigas cercanas, entre ellas Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney Lopez y su prima Priscilla Marie.

Aunque no ha habido una confirmación oficial sobre la naturaleza de esta reunión, todo apunta a que podría ser su despedida de soltera antes de casarse con Benny Blanco, con quien se comprometió el año pasado.

En las imágenes, publicada por la revista People, se ve a Selena lucir un traje de baño negro, mientras disfruta de música, tragos y buena compañía bajo el sol del mar.

Por su parte, Benny Blanco estaría en Las Vegas para celebrar su despedida de soltero junto a su grupo de amigos.

¿Qué se sabe de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

Aunque la pareja aún no ha compartido detalles sobre la ceremonia, se difundieron algunos detalles sobre el festejo.

De acuerdo con el Daily Mail, la boda se celebrará en Montecito, California, en septiembre y se espera que se extienda a lo largo de dos días en la lujosa localidad costera.

“A finales de año, la cosa se complica, no solo para ellos, sino también para todos los que quieren asistir”, dijo el informante.

Las invitaciones para la boda ya se enviaron, según la fuente. Se espera que a la exclusiva ceremonia solo asistan familiares y amigos cercanos de la pareja como Taylor Swift y su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce.

A pesar de los rumores, no se ha confirmado la presencia de Justin Bieber, una de las grandes incógnitas para los fans.

Todos los invitados fueron notificados sobre la duración del festejo para que llevaran equipaje.

En cuanto a la naturaleza de la boda, en una entrevista en un podcast, Benny Blanco describió la celebración como “relajada pero increíble”.

