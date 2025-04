Benny Blanco reacciona con agrado a que se refieran a él como “Don Seleno”

Benny Blanco tiene más de ocho millones de seguidores en su cuenta de TikTok. El productor musical se comprometió con su novia Selena Gomez en diciembre de 2024, y en esa red social publica videos breves y humorísticos. Sin embargo, un comentario que le hicieron hace dos semanas provocó que él adopte un curioso apodo en muchos de sus nuevos posts.

Todo comenzó cuando Blanco apareció en un video comiendo una barra de arroz tostado, pero ciertos seguidores (en su mayoría de México) comenzaron a referirse a él en los comentarios como “Don Seleno”. La reacción de Benny podría haber sido de disgusto, pero curiosamente publicó otro clip, en el que escribió: “Simplemente me muevo un poco diferente desde que soy Don Selena” (aludiendo a que no domina el idioma español). El resultado han sido más de 18 millones de reproducciones.

Ahora, para aprovechar esa tendencia, el productor ha compartido mensajes en los que compara nombres de comida -en inglés- con su propia interpretación en español, como: “Benny les llama steak tacos, pero Don Seleno les llama carne asada”, o “Benny come beans, pero Don Seleno come frijoles”, todo con el tema “Ojos Tristes” (interpretado por Selena Gomez y The Marías) como fondo musical.

“Ojos Tristes” forma parte del álbum I Said I Love You First, un trabajo que hicieron en conjunto Selena y Benny. Él publicó en su cuenta de Instagram un video que muestra a Gomez con globos amarillos formando el título del disco, y también escribió un mensaje en agradecimiento tanto a ella como a los fans por lograr que esa producción sea un éxito.

“Wow…todavía no puedo creer que hoy sea real”, comentó Benny. “Nuestro pequeño álbum secreto que hicimos en nuestra habitación ya está disponible para que el resto del mundo lo escuche…siento que hoy es diferente a todas las otras veces que he publicado álbumes, porque no lo hago solo, puedo hacer todas las partes aterradoras de ser artista con mi mejor amiga a mi lado…¡Gracias a todos los colaboradores de este álbum! ¡Cuánta gente lo hizo posible! ¡Y a los fans! ¡Qué bien! ¡Son increíbles! ¡Nada de esto sería posible sin ustedes! ¡Gracias, los quiero!”

