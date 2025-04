Benny Blanco se enteró de que lo confundieron con Bad Bunny; dijo que el reguetonero es “muy hot”

En marzo, Benny Blanco acompañó a su prometida, la cantante Selena Gomez, a la entrega de los premios Oscar. Durante la transmisión del evento, la cuenta oficial de la Academia de Hollywood en la red social X confundió a Blanco con Bad Bunny, algo de lo que el productor musical no estaba enterado, pero ahora lo tomó, más que como un error, como un cumplido.

Benny acudió como invitado al programa de televisión de Jennifer Hudson, y durante la entrevista ella le preguntó: “¿Cómo te sientes con que te confundieron con Bad Bunny en la entrega de los Oscars? Su respuesta fue: “¿Lo hicieron? No lo sabía. ¡Me gusta eso! ¿Qué quieres decir?”

Hudson le presentó a Blanco una foto de Bad Bunny elegantemente vestido para la ceremonia. “¡Él es muy hot!”, dijo Benny. “!Acepto eso! Lo acepto, lo acepto. Mira qué bonito es. También se ve bien. Lo acepto. Ahora soy Bad Bunny. Seré quien sea”.

Sobre su experiencia en la entrega de los premios Oscar, Benny Blanco dijo que respeta mucho todo lo que hacen las mujeres para lucir espectaculares: “Te diré esto: cada mujer merece la condecoración Corazón Púrpura por ir”. Señalando una foto en la que aparece con Selena en el evento, agregó: “¿Ves ese vestido? Pesa 35 libras. Y cuando íbamos a la entrega ella no se podía sentar, así que tenía que ponerse de pie dentro del auto. (El vestido) prácticamente estaba cosido a ella”.

Hace algunos días Benny Blanco y Selena Gomez lanzaron el álbum I Said I Love You First (Yo Dije “Te Amo” Primero), y con respecto al título, Jennifer le preguntó al productor cuál de los dos dijo esa frase. “Realmente ella fue quien dijo “te amo” primero. Cuando comenzamos a salir a Selena la operaron de una mano. Ella estaba recuperándose de la anestesia, y me dijo: ‘Te amo’. Le dije: ‘¿Qué?’ Y ella lo volvió a decir”.

Por último, Blanco comentó que grabar un disco con su prometida fue una gran experiencia: “Trabajar con ella fue grandioso. Porque la música, cuando estás en un estudio de grabación, es algo así como una sesión de terapia. Fue divertido. Lo hicimos en nuestra casa”.

