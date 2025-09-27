Boda de Selena Gómez y Benny Blanco: ¿Cómo comenzó su historia de amor?

Tras casi un año comprometidos, Selena Gomez y Benny Blanco finalmente se casan este sábado en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, para sellar una historia de amor que comenzó hace más de una década.

La cantante y el productor musical se conocieron en 2010, cuando trabajaban juntos en el álbum Revival de Selena Gomez. Este fue el primer acercamiento profesional que tuvieron y el que sentó las bases para una relación que con el tiempo cruzaría la línea artística para convertirse en romántica.

Durante años, el vínculo entre Selena Gomez y Benny Blanco se mantuvo solo en el plano laboral, con colaboraciones en éxitos como “Same Old Love” y “Kill Em with Kindness”.

Finalmente, más de diez años después, en 2023 Benny Blanco y Selena Gomez comenzaron a salir. Al principio, ambos mantuvieron la relación en privado, alejada de los reflectores.

La pareja decidió hacer pública su relación a finales de 2023, la cantante compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram.

Un año después, en diciembre de 2024, Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena con un emotivo picnic en un estudio, recreando sus primeras citas.

Al poco tiempo, ambos lanzaron un álbum llamado I Said I Love You First, que narra su historia de amor a través de canciones muy personales.

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco continúa su desarrollo este sábado con su boda, que celebrarán en una mansión en Santa Bárbara.

La ceremonia será un evento íntimo al que solo asistirán familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

