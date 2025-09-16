Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: se filtran nuevos detalles sobre la ceremonia

Selena Gomez y Benny Blanco están próximos a casarse en una boda que promete ser uno de los eventos más exclusivos y esperados de 2025. Recientemente, surgieron nuevos detalles sobre la esperada ceremonia.

De acuerdo de Page Six, fuentes cercanas a la pareja revelaron que Selena Gomez y Benny Blanco se casarán el 27 de septiembre en una residencia privada en Santa Bárbara, California.

Asimismo, la fuente indicó que los invitados al exclusivo evento se alojarán cerca del hotel El Encanto durante todo el fin de semana de la boda.

“Todos los invitados serán recogidos y trasladados al lugar sin que sepan de antemano su destino”, dijo la fuente. “Todos están muy emocionados a pesar del misterio; saben que será un momento increíble”, agregó.

Se espera que a la exclusiva ceremonia solo asistan familiares y amigos cercanos de la pareja como Taylor Swift y su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce.

Hace poco, Selena expresó a través de la cuenta de TikTok de su marca Rare Beauty que no quiere un tradicional pastel de bodas. “Creo que querría uno mini, solo para nosotros, que podamos congelar”, dijo.

¿Cuándo se comprometieron Selena Gomez y Benny Blanco?

En diciembre, Selena Gómez sorprendió a todos al anunciar que el productor musical le había propuesto matrimonio tras poco más de un año de relación.

La también actriz compartió a feliz noticia con un carrusel de fotos que mostraban, además de su anillo de compromiso, cómo fue la propuesta.

Según las fotos, Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena en lo que parecer ser un romántico picnic nocturno.

“Para siempre comienza ahora…”, escribió Selena en su publicación de Instagram, que se llenó de comentarios con felicitaciones de figuras como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Cardi B y Lily Collins.

