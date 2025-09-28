Todos los detalles del vestido de novia que lució Selena Gómez en su boda

Este sábado, Selena Gomez se casó con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia íntima en una mansión en Santa Bárbara, California.

Tras la ceremonia, la cantante compartió las primeras imágenes de la boda en sus redes sociales. Más allá de lo enamorada que lucía la pareja en las fotos, lo que más destacó fue el vestido que lució la cantante.

Selena lució un vestido de novia de inspiración vintage diseñado a medida por Ralph Lauren, que destacó por su cuello halter con detalle floral y un diseño estructurado que resalta la feminidad de la artista.

Para complementar su look, Selena llevó su melena oscura con ondas marcadas al estilo glamouroso de la vieja Hollywood, y optó por un maquillaje discreto con delineado negro, máscara de pestañas y labios nude.

La cantante y actriz complementó su look con accesorios discretos: unos pendientes de brillantes en forma de gota, su anillo de compromiso con diamante corte marquesa, diseñado junto a Benny Blanco, y su argolla de matrimonio.

Selena portó un delicado ramo de lirios del valle, flores que simbolizan la felicidad y los nuevos comienzos. Por su parte, Benny Blanco eligió un elegante esmoquin de Ralph Lauren para la ocasión.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron este sábado en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

¿Cuándo se comprometieron Selena Gomez y Benny Blanco?

En diciembre, Selena Gómez sorprendió a todos al anunciar que el productor musical le había propuesto matrimonio tras poco más de un año de relación.

La también actriz compartió a feliz noticia con un carrusel de fotos que mostraban, además de su anillo de compromiso, cómo fue la propuesta.

Según las fotos, Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena en lo que parecer ser un romántico picnic nocturno.

“Para siempre comienza ahora…”, escribió Selena en su publicación de Instagram, que se llenó de comentarios con felicitaciones de figuras como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Cardi B y Lily Collins.

