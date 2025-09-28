Benny Blanco sobre su boda con Selena Gómez: “Me casé con una princesa Disney de la vida real”

Este sábado, Selena Gomez y Benny Blanco unieron sus vidas en una íntima y emotiva boda celebrada en Santa Bárbara, California, rodeados del cariño de familiares y amigos cercanos.

Tras la ceremonia, el productor musical compartió en su Instagram varias fotos junto a Selena Gómez para expresar su felicidad por casarse con el amor de su vida.

“Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, escribió Blanco para acompañar las imágenes en las que muestra momentos íntimos junto a la cantante luego de la boda, como una foto de ambos acostados en la cama tras su gran festejo.

Selena también hizo lo mismo en sus redes sociales. La cantante compartió un carrusel con varias fotos de su boda, en las que muestra algunos detalles como su vestido de novia, su ramo o el lugar donde se celebró la unión.

En las imágenes se ve a Selena y Benny posar muy felices en el amplio jardín de la mansión donde se celebró su boda.

De inmediato, las publicaciones de ambos se llenaron de comentarios con felicitaciones de sus fans.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron este sábado en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

Con esta ceremonia, Selena Gomez y Benny Blanco consolidan su relación, compartiendo ahora uno de los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y el mundo del entretenimiento.

La historia de amor de Benny Blanco y Selena Gomez comenzó en 2023, cuando comenzaron a salir. Al principio, ambos mantuvieron la relación en privado, alejada de los reflectores.

Un año después, en diciembre de 2024, Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena con un emotivo picnic en un estudio, recreando sus primeras citas.

Al poco tiempo, ambos lanzaron un álbum llamado I Said I Love You First, que narra su historia de amor a través de canciones muy personales.

