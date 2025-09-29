Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: ¿Quién llevó a la cantante al altar?

El sábado, Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en una ceremonia íntima en California, rodeados de familiares y amigos cercanos, un año después de anunciar su compromiso en Instagram.

Mandy Teefey, madre de Selena, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que reveló que fue el abuelo materno de la cantante, David Michael Cornett, quien la acompañó al altar en ese momento tan especial.

“Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar. Besos y abrazos”, escribió la madre de la cantante y actriz en una publicación en su cuenta de Instagram.

El gran ausente en la boda de Selena Gomez fue su padre, Ricardo Joel Gomez, quien –según la propia cantante– nunca mostró interés en formar parte activa de su vida.

En su publicación, la mamá de Selena también describió la ceremonia como “la más hermoso y perfecta”.

“Qué celebración tan perfecta para la pareja más increíble que conozco. La velada no pudo haber sido más hermosa ni más perfecta. Absolutamente impecable. Todo mi amor para mi hermosa hija y para el mejor yerno del mundo”, expresó.

El sábado por la noche, Selena compartió las primeras imágenes de su boda con el productor musical Benny Blanco.

En las imágenes se ve a Selena y Benny posar muy felices en el amplio jardín de la mansión donde se celebró su boda.

El productor musical compartió en su Instagram varias fotos junto a Selena Gómez para expresar su felicidad por casarse con el amor de su vida.

“Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, escribió Blanco para acompañar las imágenes en las que muestra momentos íntimos junto a la cantante luego de la boda, como una foto de ambos acostados en la cama tras su gran festejo.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron este sábado en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

Con esta ceremonia, Selena Gomez y Benny Blanco consolidan su relación, compartiendo ahora uno de los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y el mundo del entretenimiento.

