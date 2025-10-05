Selena Gomez lanzó set de Rare Beauty inspirado en el maquillaje de su boda

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores y amantes de la belleza al anunciar el lanzamiento de un set exclusivo de maquillaje inspirado en el maquillaje que lució en su boda con Benny Blanco.

A través de la cuenta de Instagram de Rare Beauty, la actriz y empresaria anunció el lanzamiento del set Something Rosy Lip & Cheek, que incluye los cosméticos que utilizó el reconocido maquillador Hung Vanngo para crear el look de su boda.

Entre los productos destacados se encuentran el rubor líquido Soft Pinch Liquid Blush en el tono Smitten, el delineador de labios mate Kind Words Matte Lip Liner en el tono Committed, y el icónico Soft Pinch Tinted Lip Oil en el color Happy.

Además, el set viene acompañado de un neceser azul nacarado, que funciona como el “objeto azul” tradicional en las bodas.

Selena explicó que este pack tiene un significado especial para ella porque reúne sus imprescindibles para el día de su boda y espera que ayude a que todas las futuras novias y amantes del maquillaje puedan sentirse igual de especiales y radiantes que ella.

Este lanzamiento también destaca por su compromiso social, ya que un porcentaje de las ganancias se destinarán a la fundación Rare Beauty, que ayuda a promover la salud mental y la autoestima.

El set Something Rosy Lip & Cheek ya está disponible en la página oficial de Rare Beauty y promete ser un objeto de deseo para quienes buscan un maquillaje sutil y elegante inspirado por una de las bodas más comentadas del año.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el sábado pasado en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

Tras la ceremonia, Selena compartió las primeras imágenes de su boda con el productor musical Benny Blanco.

En las imágenes se ve a Selena y Benny posar muy felices en el amplio jardín de la mansión donde se celebró su boda.

