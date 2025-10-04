Selena Gomez da un vistazo a cómo fue su fin de semana de boda

A una semana de su boda con Benny Blanco, Selena Gomez dio un detallado vistazo a su fin de semana de la celebración.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense compartió carrusel con fotos de diversos momentos íntimos previos a su boda como, por ejemplo, cuando escribió sus votos.

“De escribir mis votos a dejar mi boda un poco antes que la mayoría”, escribió Selena para acompañar las fotos.

La cantante mostró imágenes del detrás de cámaras de su boda que incluyeron fotos de ella escribiendo sus votos mientras lucía un conjunto de pijama de seda rosa, paseos en la playa con Benny Blanco y momentos de relajación en un patio.

En una de las fotos, Selena aparece con una bata de seda azul y gafas blancas con un pequeño velo, acompañada de su amiga y excompañera de Wizards of Waverly Place, Jennifer Stone.

De inmediato, la publicación de Selena se llenó de comentarios de sus seguidores. “Eres feliz para siempre, lo mereces”, “¡Este es el final de cuento de hadas que te mereces!”, “Pareces una princesa de la vida real”, son algunos de los comentarios.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el sábado pasado en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

Tras la ceremonia, Selena compartió las primeras imágenes de su boda con el productor musical Benny Blanco.

En las imágenes se ve a Selena y Benny posar muy felices en el amplio jardín de la mansión donde se celebró su boda.

El productor musical también compartió en su Instagram varias fotos junto a Selena Gómez para expresar su felicidad por casarse con el amor de su vida.

“Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, escribió Blanco para acompañar las imágenes en las que muestra momentos íntimos junto a la cantante luego de la boda, como una foto de ambos acostados en la cama tras su gran festejo.

