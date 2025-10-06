Taylor Swift rechaza teoría “ofensiva” sobre el fin de su carrera tras su compromiso

En una reciente aparición en ‘The Breakfast Show’, Taylor Swift se enfrentó a lo que denominó una teoría “impactantemente ofensiva” que ha causado revuelo e incluso “pánico” entre su base de fans: la creencia de que su próximo matrimonio con el jugador de fútbol americano Travis Kelce marcaría el final de su carrera musical.

La conversación se desató cuando el presentador Scott Mills, hablando sobre la creación de su duodécimo álbum, ‘The Life of a Showgirl‘, se refirió a los comentarios de algunos seguidores que especulaban: “Bueno, se va a casar, luego tendrá hijos y luego será el último álbum”.

La respuesta de Swift fue inmediata y contundente. “Es una frase terriblemente ofensiva. La gente no se casa para eso… para poder dejar su trabajo”, afirmó la artista, desmintiendo de plano la idea de que un compromiso conyugal sea sinónimo de abandono profesional.

Swift, quien anunció su compromiso con Kelce el pasado 26 de agosto a través de una publicación en Instagram, no solo desmintió la teoría, sino que aprovechó para elogiar la dinámica de su relación. Explicó que la clave está en el apoyo mutuo y el respeto por las pasiones del otro.

"Pero es que amo a la persona con la que estoy porque ama lo que hago y le encanta lo mucho que me siento realizada haciendo arte y música". Taylor Swift

“Eso es lo mejor de Travis: le apasiona tanto lo que hace que, al sentirme tan apasionada por lo que hago, nos conecta. Nunca va a decir: ‘Me molesta mucho que sigas haciendo música'”.

La cantante incluso bromeó sobre la “polaridad” de sus trabajos —ella en la música, él en el deporte— y lo “divertido” que es apoyarse mutuamente en carreras tan diferentes.

Las canciones de Swift para su novio

Como es habitual en su carrera, Swift ha convertido su relación en fuente de inspiración para su música. En ‘The Life of a Showgirl’, incluyó varias canciones que reflejan sus sentimientos hacia Kelce.

Un ejemplo destacado es ‘Wi$h Li$t’, donde la artista cambia la ambición por la vida familiar, cantando: “Solo quiero que tener un par de hijos que se parezcan a ti”.

Otras pistas como ‘Wood’ y ‘Opalite’ —esta última inspirada en la piedra de nacimiento de Kelce y señalada como su favorita— también dan fe de su amor y de la feliz etapa que atraviesan.

