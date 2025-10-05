La película de ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift se convierte en número uno en la taquilla

Taylor Swift, quien ya ha conquistado los escenarios más grandes del mundo, demuestra ahora su poderío en la pantalla grande.

Su más reciente proyecto cinematográfico, ‘The Official Release Party of a Showgirl’, debutó en el número uno de la taquilla, recaudando $33 millones durante su primer fin de semana en cines. A esto se suman $13 millones a nivel internacional, logrando un total global de $46 millones, de acuerdo a lo reseñado por Variety.

La cifra es aún más significativa si se considera que el proyecto fue anunciado hace apenas dos semanas y llegó a los cines con una campaña de promoción mínima, limitada principalmente a las redes sociales de la artista.

Distribuida por AMC, esta “experiencia cinematográfica” no es una película tradicional ni un documental de concierto al estilo de su anterior éxito, “The Eras Tour”. En cambio, se trata de una fiesta de escucha de 89 minutos que ofrece a los fans un vistazo exclusivo a un nuevo video musical y material detrás de cámaras de su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’.

Su segundo éxito en taquilla

Este éxito marca el segundo debut en el número uno de Swift en la taquilla, después de que ‘The Eras Tour’ del año 2023 con la asombrosa cifra de $93.2 millones. David A. Gross, de Franchise Entertainment Research, afirmó: “Ningún otro artista musical del planeta puede hacer esto”.

Swift, conocida por su afinidad con la numerología, fijó el precio de las entradas en $12, un valor por encima del promedio nacional, pero inferior al de ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

La recepción del público ha sido excepcional, con una rara calificación de “A+” en las encuestas de CinemaScore. Sin embargo, el éxito en taquilla será efímero, ya que la película solo estará en cines durante el fin de semana del 3 al 5 de octubre.

Adam Aron, director ejecutivo de AMC, agradeció a Swift en un comunicado: “En nombre de AMC Theatres y de toda la industria de las exhibiciones cinematográficas, expreso nuestro más sincero agradecimiento a la icónica Taylor Swift por traer su brillantez y magia a las salas de cine este fin de semana. Su visión de añadir un elemento cinematográfico a su increíble álbum debut fue todo un triunfo”.

Otros resultados en taquilla

Mientras Swift celebraba su éxito, otro estreno altamente anticipado no logró conectar con el público. ‘The Smashing Machine’, un drama deportivo protagonizado por Dwayne Johnson, debutó en el tercer lugar con solo $6 millones, muy por debajo de las proyecciones iniciales. La película, que costó $50 millones en producción, representa el debut en solitario del director Benny Safdie y fue recibida con críticas mixtas y una calificación de “B-” del público.

En el segundo puesto se mantuvo la épica de acción ‘One Battle After Another’, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que recaudó $10.3 millones. Aunque se ha convertido en la película más taquillera del director Paul Thomas Anderson, su alto presupuesto de más de $130 millones hace que su camino hacia el éxito financiero sea incierto.

Finalmente, el regreso de Daniel Day-Lewis al cine después de ocho años con el drama ‘Anemone’ fue prácticamente ignorado, recaudando solo $700,000 en 856 salas.

Mientras tanto, Disney relanzó ‘Avatar: El Camino del Agua’ para avivar el interés por la próxima entrega de la saga, “Avatar: Fuego y Ceniza”, que se estrenará en diciembre.

