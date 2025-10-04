Taylor Swift descarta una gira de ‘The Life of a Showgirl’: “Estoy agotada”

Tras la monumental gira ‘Eras Tour’, que recaudó $2,200 millones de dólares y se convirtió en la más taquillera de la historia, Taylor Swift decidió tomarse un respiro de las giras mundiales. La cantante y ganadora de 14 premios Grammy anunció que no llevará de gira su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, tras su lanzamiento.

En una reciente entrevista con BBC Radio 1, Swift admitió que, aunque el Eras Tour “superó todas nuestras expectativas”, la experiencia fue físicamente agotadora. “Voy a ser muy sincera”, declaró. “Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”.

Aunque describió la gira como “el desafío más agotador” que ha enfrentado, también aseguró que se divirtió muchísimo y que nunca olvidará la experiencia. El Eras Tour, que se extendió de marzo de 2023 a diciembre de 2024, incluyó 149 espectáculos en 51 ciudades, abarcando todo su repertorio musical.

Disfruta de su vida fuera de los escenarios

Ahora, Swift disfruta de su vida fuera de los escenarios. “Estoy genial ahora mismo. Mis articulaciones están bien”, bromeó. “Solo pude participar en el Eras Tour cuando estaba en el Eras Tour, y eso son dos años sin tener otras aficiones. Y ahora las tengo de nuevo”.

Mientras deja atrás temporalmente su icónico tocado de plumas con diamantes de imitación, Swift se centra en el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’. La cantante también tiene proyectada una película homónima, cuyo estreno en cines —distribuido por AMC— está programado para octubre, con proyecciones de recaudar entre $29 y $31 millones de dólares en su primer fin de semana.

Aunque no habrá gira, los rumores sugieren que una residencia en Las Vegas podría ser la opción perfecta para esta nueva era “showgirl” de Swift. Por ahora, sus seguidores tendrán que conformarse con la música y la película, mientras la artista recupera el aliento antes de su próximo gran movimiento.

Seguir leyendo: