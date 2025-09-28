La boda de Selena Gomez y Benny Blanco contó con un discurso de Taylor Swift

La unión de Selena Gomez y Benny Blanco no solo fue un día de amor y alegría para la pareja, sino también una celebración íntima rodeada de amigos cercanos, familiares y algunas de las figuras más queridas del entretenimiento.

Entre los rostros más destacados que marcaron presencia en la boda, celebrada el sábado 27 de septiembre de 2025 en California, estuvieron Taylor Swift y Ed Sheeran, quienes no solo asistieron como invitados especiales, sino que también dieron emotivos discursos durante la ceremonia.

Según informó una fuente a Paople, Swift, de 35 años, y Sheeran, de 34, compartieron palabras llenas de cariño y apoyo para la recién casada y su esposo, Benny Blanco, de 37 años.

La amistad entre los tres artistas trasciende los escenarios: Sheeran y Blanco han colaborado en múltiples proyectos musicales, mientras que Swift ha sido una amiga incondicional de Gomez desde hace más de 16 años.

Swift habría dado un emotivo discurso debido al amor que siente por su mejor amiga. Las dos tienen más de una década de amistad.

La amistad entre Swift y Gomez

La relación entre Taylor Swift y Selena Gomez es uno de los vínculos más duraderos y auténticos de Hollywood. Ambas se conocieron en 2008, cuando salían con los hermanos Jonas —Swift con Joe y Gomez con Nick—. “Lo mejor que sacamos de esas relaciones fue el uno al otro”, confesó Gomez en una reciente aparición en el podcast Therapuss with Jake Shane.

“Nos unimos tras la ruptura, como lo hacen las chicas… y aquí estamos, 16 años después”.

Desde entonces, han sido un pilar fundamental en la vida, la una de la otra. Swift fue una de las primeras en celebrar el compromiso de Gomez y Blanco en diciembre de 2024, comentando con humor: “Sí, seré la niña de las flores”.

A su vez, Gomez respondió con igual entusiasmo cuando Swift anunció su compromiso con Travis Kelce, subtitulando sus historias de Instagram con un emotivo: “Cuando mi mejor amiga se compromete 🥰”.

Incluso antes de la boda, Swift ya había mostrado su apoyo a la relación de la pareja: desde regalarles pan de masa madre casero hasta compartir mensajes llenos de cariño en redes sociales.

En marzo de 2025, durante una entrevista en el programa ‘Countdown to de Spotify’, Gomez y Blanco revelaron que una de sus primeras salidas como pareja fue a una fiesta organizada por Swift tras una entrega de premios, donde “nadie sabía que estábamos saliendo y nos escondíamos”.

Algunos invitados

La celebración contó con la presencia de figuras tan diversas como Steve Martin y Martin Short —quienes ya habían deleitado a los invitados con un discurso conjunto en la cena de ensayo—, así como Paul Rudd, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric Andre y Finneas.

También estuvieron presentes los coprotagonistas de Gomez en la película Emilia Pérez —Edgar Ramírez y Zoe Saldaña—, y varios miembros del elenco de Wizards of Waverly Place, la icónica serie que lanzó a la estrella al estrellato.

