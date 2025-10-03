Todas las canciones que Taylor Swift le ha dedicado a su novio Travis Kelce

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en uno de los romances más seguidos de la década, y como es característico en la cantante, su historia de amor encontró su camino directamente en su música.

Desde metáforas deportivas hasta confesiones íntimas, Swift le ha dedicado varias canciones a celebrar y explorar su relación con la estrella de la NFL. Este artículo recorre los temas y las referencias más destacadas que conectan su música con su vida junto a Kelce, con quien se comprometió en el mes de agosto.

Además, aseguró en una entrevista reciente que será “una gran boda”, aunque no reveló la fecha.

Los inicios: ‘The Tortured Poets Department’

Aunque este álbum está mayormente teñido de la melancolía de relaciones pasadas, fue el primero en contener destellos de su nuevo amor.

‘The Alchemy’

Una oda directa a su relación, utilizando el fútbol americano como metáfora central. Letras como “So when I touchdown, call the amateurs and cut them from the team” (“Así que cuando anote, llama a los aficionados y elimínalos del equipo”) son un guiño claro a la profesión de Kelce. La canción también parece capturar la euforia de la victoria en el Super Bowl LVIII, celebrando su triunfo contra todo pronóstico.

‘So High School’

Esta canción captura la esencia juvenil y divertida de su romance. Las referencias a ver “American Pie”, jugar videojuegos como ‘Grand Theft Auto’ y la línea “You knew what you wanted and, boy, you got her” (“Sabías lo que querías, y, chico, la conseguiste”) aluden directamente a la historia de cómo Kelce la persiguió con una pulsera de la amistad. Es una celebración de sentirse joven y eufóricamente enamorada.

La referencia quedó más que confirmada con el anuncio de su boda, ya que ambos usaron la canción para ambientar las imágenes.

La consolidación: ‘The Life of a Showgirl’

Su duodécimo álbum parece ser un tributo mucho más extenso y profundo a su relación, llegando incluso a explorar el compromiso y la familia.

‘The Fate of Ophelia’

Aquí, Swift utiliza una poderosa metáfora literaria, comparándose con el trágico personaje de Shakespeare que fue salvada por el amor de Kelce. Letras como “You dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia” (“Me desenterraste de mi tumba y salvaste mi corazón del destino de Ofelia”) sugieren que esta relación la rescató de un lugar emocionalmente oscuro.

‘Opalite’

La canción favorita de Kelce, de acuerdo a lo que dijo la propia estrella. Es una pieza profundamente personal que no solo hace referencia a su piedra de nacimiento (ópalo), sino que también explora su pasado, insinuando una relación anterior donde él se sentía solo. Swift transforma el ópalo en una metáfora de la felicidad construida juntos.

‘Eldest Daughter’ y ‘Wish List’

Estas canciones marcan un cambio significativo en la perspectiva de Swift. En la primera, admite que mentía cuando decía no creer en el matrimonio. En la segunda, “Wish List”, pinta un vívido cuadro de sus aspiraciones domésticas: tener hijos, una entrada con una canasta de baloncesto y una vida en paz lejos de los reflectores. Son algunas de las confesiones más directas sobre su deseo de formar una familia.

‘Wood’

La canción más atrevida del álbum, llena de juegos de palabras y sensualidad. El guiño a su podcast “New Heights” en la línea “New heights of manhood / I ain’t gotta knock on wood” (“Nuevas alturas de hombría / No tengo que tocar madera”) es una muestra de cómo integra los detalles de su vida en la música.

‘Honey’

Una canción dulce y sencilla que trata sobre la intimidad y la confianza. Swift expresa que, por primera vez, acepta un apodo cariñoso como “miel” porque está segura de ser la elegida, un sentimiento que conecta con el momento en que Kelce la llamó “cariño” en su podcast.

