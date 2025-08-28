El “Efecto Swift” en la joyería: El anillo de Taylor impulsa la moda de los diamantes vintage

La noticia del compromiso entre la superestrella Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce no solo revolucionó Internet, sino que también desató un fenómeno en el mundo de la joyería. El llamado “Efecto Swift” está irrumpiendo con fuerza, impulsando una tendencia masiva hacia los diamantes de corte vintage, específicamente el estilo “old mine cut” (corte de mina antigua) que caracteriza su exclusiva anilla de compromiso.

Kelce logró el precioso anillo, gracias a Kindred Lubeck, diseñadora y fundadora de Artifex Fine Jewelry. Juntos, idearon un diseño romántico que, en 24 horas, se convirtió en la gema más comentada de todas.

Tom Moses, vicepresidente ejecutivo y director de laboratorio e investigación del Instituto Gemológico de América, dijo a PEOPLE que las piedras de esta categoría datan del siglo XIX. “Cuando cada diamante tenía que ser moldeado completamente a mano”, mencionó.

Otros expertos también afirman que el impacto fue inmediato y abrumador. Laura Taylor, de Lorel Diamonds, declaró a Page Six que tras hacerse viral el anuncio, las búsquedas de diamantes de corte old mine aumentaron en un asombroso 10,000% de la noche a la mañana.

Este estilo se convirtió instantáneamente en la talla de diamante más buscada del mes, superando en un 170% a la segunda opción más popular (corte cojín) y en un 427% a la tercera (corte esmeralda).

¿Por qué gusta tanto el efecto vintage?

Los diamantes de corte old mine, tallados a mano y populares entre los siglos XVIII y XIX, se caracterizan por sus formas únicas con esquinas redondeadas y facetas gruesas. Su principal atractivo radica en que no hay dos iguales, otorgando a cada pieza un carácter y una historia únicos.

Laura Taylor señaló a Page Six que esta tendencia vintage ya venía ganando popularidad, con diseños de inspiración antigua de joyeros como Jessica McCormack siendo lucidos por celebridades como Zendaya y Zoë Kravitz. “Creo que el anillo de Taylor lo llevará un paso más allá”, afirmó.

A diferencia de los cortes modernos que priorizan la claridad y el brillo máximo, los cortes antiguos pueden parecer “más oscuros o un poco raros” para el ojo contemporáneo.

Sin embargo, Taylor destacó que eso es parte de su encanto y lo convierte en una elección perfecta para Swift: “Ella siempre ha tendido a una forma más romántica y vintage de hacer las cosas, como sus cartas escritas a mano, por lo que un anillo cortado a mano se siente muy suyo”.

La experta incluso sugirió que es muy posible que la cantante le indicara a Travis Kelce su preferencia por este tipo de corte específico de antemano.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso de una manera tan única como su anillo, con el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

La relación, que comenzó en el verano de 2023 después de que Kelce intentara sin éxito pasarle su número a Swift en su Eras Tour en Kansas City, ha sido muy pública. Desde entonces, han sido inseparables, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras: ella en sus partidos y Super Bowls, y él en las fechas de su gira por el mundo, incluso llegando a hacer un cameo en el escenario en Londres.

