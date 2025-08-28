Condenan a un adolescente por complot terrorista contra conciertos de Taylor Swift
El año pasado, los conciertos de Taylor Swift en Viena fueron cancelados tras una alerta terrorista. La cantante lamentó lo sucedido en un post de Instagram
Un tribunal de Berlín dictó sentencia contra un joven de 16 años, identificado como Mohamad A., por su participación en un complot terrorista dirigido a atentar contra una serie de conciertos de Taylor Swift en Viena el año pasado. El acusado, que contaba con solo 14 años en el momento de los hechos, recibió una condena condicional de 18 meses.
Los conciertos, programados para los días 8, 9 y 10 de agosto en el Estadio Ernst Happel como parte de la gira internacional ‘The Eras Tour’, fueron cancelados de manera preventiva por la promotora Barracuda Music el 7 de agosto.
La decisión se tomó tras el arresto de dos sospechosos en las afueras de Viena, concretamente en la localidad de Ternitz, el 6 de agosto. Un tercer individuo fue detenido dos días después.
Taylor Swift tildó la situación como “devastadora”
De acuerdo con las autoridades austriacas, los implicados se habían radicalizado a través de internet por la influencia del grupo terrorista Estado Islámico. Omar Haijawi-Pirchner, jefe de la Dirección de Seguridad Estatal e Inteligencia de Austria, declaró entonces que el presunto líder del plan, conocido como Beran A., pretendía “llevar a cabo un ataque en el área exterior del estadio, matando a tantas personas como fuera posible utilizando cuchillos o incluso dispositivos explosivos que había fabricado”.
La propia Taylor Swift se refirió al incidente al finalizar su gira europea en Londres, calificando la cancelación como “devastadora”.
En un mensaje, la artista expresó su “nuevo miedo y una enorme culpa” al conocer el motivo de la anulación, pero también mostró su agradecimiento hacia las fuerzas de seguridad: “gracias a ellas, estábamos lamentando los conciertos y no los conciertos”.
El caso, inicialmente reportado por la BBC, pone de relieve los riesgos de la radicalización online y la importancia de la cooperación internacional en la prevención de ataques terroristas.
