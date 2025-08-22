Una pregunta sobre Taylor Swift desconcierta a Tom Hiddleston en una entrevista

Incluso después de casi una década, algunos temas siguen siendo terrenos delicados. Esto es algo que Tom Hiddleston demostró con creces durante una reciente entrevista en el programa de radio británico ‘Heart’, donde una mención inesperada de su exnovia Taylor Swift fue suficiente para congelar el ambiente y desencadenar una reacción de pura incomodidad.

La situación se desarrolló de manera casual. Hiddleston, de 44 años, junto a su coprotagonista de ‘The Life of Chuck”, Karen Gillan, conversaban con el presentador Devin Griffin sobre cómo pasan sus noches libres.

La respuesta del actor fue natural y relajada: sumergirse en el mundo de los deportes, siguiendo highlights y leyendo a periodistas especializados. Un terreno seguro, o eso parecía.

El momento incómodo de la entrevista

Fue entonces cuando Griffin, en un giro que pareció calculadamente forzado, cambió por completo el tema: “Acabamos de descubrir que Taylor Swift es una gran fan de un blog de recetas de masa madre. Muy, muy específica”.

La reacción de Hiddleston fue instantánea y elocuente. Lejos de la sonrisa fácil o una respuesta educada, pero evasiva, el actor frunció el ceño, inclinó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un peculiar y tenso “Hmmm”.

Fue un micro-momento cargado de comunicación no verbal que gritaba más que cualquier palabra: un claro deseo de no pisar ese charco.

La incomodidad, sin embargo, no fue percibida de inmediato por el presentador, quien intentó seguir, a pesar de la forzada conexión: “¡Ya veo cómo puedes meterte en eso!”

Afortunadamente, Karen Gillan acudió al rescate de su compañero, desviando astutamente la conversación hacia las teorías de los fans en TikTok que vinculan la afición de Swift por la masa madre con un posible “easter egg” relacionado con el próximo Super Bowl.

Hiddleston, ágilmente, apoyó el desvío bromeando sobre el “profundo conocimiento de la NFL” de Gillan, logrando así enterrar el tema incómodo.

El contraste no pudo ser más evidente. Mientras que en el pasado, Hiddleston ha sido generoso en sus elogios hacia Swift—llegando a decir a GQ en 2017 que “Taylor es una mujer increíble. Es generosa, amable y encantadora, y nos lo pasamos genial”—, el presente parece dictar una política de silencio absoluto.

Este incidente demuestra que, a pesar del tiempo transcurrido desde su romance de cuatro meses en el verano de 2016, el fantasma de esa relación pública sigue siendo un tema sensible para el actor.

