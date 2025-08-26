Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

¡Confirmado! La cantante Taylor Swift y su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, llegarán al altar luego de dos años juntos, así lo dieron a conocer este 26 de agosto a través de una emotiva publicación en redes sociales.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la artista que la parejita compartió fotografías inéditas del romántico momento que compartieron en un jardín con cientos de flores de colores.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar (Your English teacher and your gym teacher are getting married)“, escribió Taylor Swift para acompañar el carrusel de imágenes que a solo unos minutos de salir a la luz no tardó en recaudar más de 2 millones de ‘likes’.

La noticia de su compromiso llega a solo unas semanas de la aparición de la famosa en el podcast “New Heights Show”, episodio que rompió récords en YouTube gracias al anuncio de su nuevo álbum de estudio, The Life of a Showgirl.

El programa digital copresentado por Travis Kelce y su hermano Jason Kelce, se convirtió en un fenómeno viral al superar los 13 millones de visitas en YouTube en solo un día. Actualmente, este cuenta con 20 millones de reproducciones que siguen en aumento.

Además de sorprender con confesiones sobre su nuevo material discográfico, Taylor Swift compartió detalles de su vida privada como nunca antes, incluyendo los inicios de su historia de amor con el atleta.

“En nuestra primera cita, le pregunté legítimamente cómo fue cuando los Chiefs jugaron contra los Eagles en el Super Bowl y él miró al otro lado del campo, más allá de la línea de golpeo, y vio a su hermano parado al otro lado… a cinco pies frente a él en el campo“, detalló en ese entonces.

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

Swift y Kelce comenzaron a ser vinculados románticamente en julio de 2023, después de que la estrella del deporte intentara entregarle su número de teléfono a la cantautora en un brazalete de la amistad durante su gira “Eras Tour” en Kansas City y hablara de ello públicamente en su podcast New Heights.

Lo que parecía ser un simple amor platónico comenzó a tomar forma el 24 de septiembre de 2023, cuando la catorce veces ganadora del Grammy fue vista en uno de los palcos del Arrowhead Stadium, en el partido entre los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears.

Finalmente, la confirmación de su historia de amor se dio al llegar tomados de la mano al afterparty de Saturday Night Live por el estreno de su temporada 49, en Catch Steak en Nueva York, el 14 de octubre del mismo año.

Seguir leyendo:

• ¿Taylor Swift en el Super Bowl? Las claves que la vinculan al espectáculo de medio tiempo

• Una pregunta sobre Taylor Swift desconcierta a Tom Hiddleston en una entrevista

• Taylor Swift rompe récords con su aparición en el podcast New Heights Show