Taylor Swift rompe récords con su aparición en el podcast New Heights Show

La superestrella Taylor Swift no deja de hacer noticias, y esta vez lo ha hecho con un bombazo doble: su aparición en el podcast New Heights Show rompió récords en YouTube. En esa misma transmisión, anunció su esperadísimo nuevo álbum, The Life of a Showgirl.

El episodio del 13 de agosto, copresentado por su novio Travis Kelce y su hermano Jason Kelce, se convirtió en un fenómeno viral al superar los 13 millones de visitas en YouTube en solo un día. Ahora, el capítulo cuenta con 16 millones de views.

La transmisión en vivo alcanzó 1.3 millones de espectadores simultáneos antes de sufrir una curiosa interrupción a la hora y 44 minutos. Afortunadamente, los fans no se quedaron sin su dosis de Swift, ya que el episodio estuvo disponible en otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.

Sobre el nuevo disco de Swift

Durante el podcast, Taylor reveló los detalles de su próximo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, que llegará el 3 de octubre. La cantante describió el proyecto como una celebración de su gira Eras Tour, capturando la energía “exuberante, eléctrica y vibrante” de sus shows.

“Este disco nació de los momentos más salvajes, dramáticos y contagiosamente felices que viví entre bastidores”, confesó Swift. “Cada canción es esencial; no podrías quitar ni añadir una sin cambiar todo el álbum. ¡Es perfecto!”.

El tracklist incluye 12 canciones, con una colaboración especial de Sabrina Carpenter en el tema principal. Y, para los curiosos, Taylor dejó claro: no habrá sorpresas de última hora ni bonus tracks.

Además de la emoción por el nuevo álbum, la participación de Swift en New Heights demostró una vez más su poder para movilizar a millones. Entre bromas con los hermanos Kelce y revelaciones íntimas sobre su proceso creativo, la artista logró que este episodio se convirtiera en uno de los más vistos en la historia de los podcasts.

Mientras los fans esperan octubre para escuchar The Life of a Showgirl, una cosa es segura: Taylor Swift sigue reinando en la música, el streaming y hasta en los deportes (¡gracias, Travis!).

