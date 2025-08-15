Taylor Swift y Blake Lively distanciadas tras batalla legal: La canción “Ruin the Friendship” reflejaría su relación

La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively ha sido una de las más comentadas en el mundo de las celebridades, pero en los últimos meses, esta relación ha estado marcada por distanciamientos públicos y especulaciones.

Según una fuente cercana a la situación, Taylor y Blake no se hablan actualmente, lo que ha llamado la atención de los medios de comunicación y de los fans de ambas.

El origen de esta tensión parece estar relacionado con la batalla legal en curso entre Blake Lively y su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni. La disputa legal comenzó en diciembre de 2024, y el nombre de Taylor Swift surgió en varias ocasiones durante el conflicto.

Blake Lively y su disputa con Baldoni que involucró a Taylor Swift

Todo empezó cuando el equipo legal de Baldoni alegó que Swift había presionado a Baldoni para aceptar las reediciones que Lively había realizado en el guion de la película, esta acusación se presentó en una queja formal de Baldoni en enero de 2025, aunque la demanda fue desestimada poco después.

El asunto continuó cuando, en mayo de 2025, el equipo legal de Baldoni retiró la citación que había emitido a Swift. El representante de la cantante se expresó en contra de esta citación, acusando a Baldoni de intentar utilizar su nombre para atraer atención mediática y crear una distracción en lugar de centrarse en los hechos reales del caso.

A pesar de que la situación legal fue aparentemente resuelta, los rumores sobre el estado de la relación entre Swift y Lively no se detuvieron. El 13 de agosto, Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, que incluye una canción titulada “Ruin the Friendship”.

La molestia de Taylor Swift

Los fans rápidamente comenzaron a especular que esta canción podría estar dirigida a Blake Lively, dada la situación que ambas han vivido en los últimos meses.

Según fuentes cercanas, Taylor Swift estaba “muy dolida” por haberse visto involucrada en el drama legal entre Lively y Baldoni, y su amistad con la actriz de Gossip Girl había “estancado”. En mayo de 2025, otra fuente comentó que, aunque ambas se tomaron un “respiro”, ya no eran amigas como antes.

La amistad entre Swift y Lively data de 2014, y Swift ha sido madrina de las hijas de Lively y su esposo, Ryan Reynolds. De hecho, los hijos de la pareja, James, Inez y Betty, han sido mencionados en las canciones de Swift, como en Reputation y Folklore.

El nuevo álbum de Swift, The Life of a Showgirl, que incluirá la misteriosa canción, se lanzará el 3 de octubre de 2025. Los fans esperan con ansias si la canción realmente revelará más sobre la relación entre las dos estrellas.

