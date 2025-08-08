Selena Gomez recuerda cómo nació su amistad con Taylor Swift

Selena Gomez se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, así lo dio a conocer durante su paso en el podcast “Therapuss”. Y es que además de su éxito en el ámbito profesional, se dijo más que afortunada a nivel personal gracias al círculo de amigos y familia que ha logrado fortalecer a lo largo de los años.

Uno de los nombres que salió a relucir durante su charla con el presentador Jake Shane fue el de la cantante Taylor Swift, con quien mantiene una sólida amistad que comenzó más de una década y cuyo origen finalmente fue destapado por la artista mexicoamericana.

De acuerdo con Selena Gomez, su acercamiento con Taylor Swift se dio en el año 2008, cuando ambas salían con los hermanos Nick y Joe Jonas, respectivamente: “Todo fue lindo, éramos jóvenes. Ahora todos nos conocemos y nos queremos, y es tan lindo. No sabíamos qué hacíamos. A ella y a mí nos gusta decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fue la una con la otra“, detalló.

Tan es así que intérprete de “A Year Without Rain” habría sido la primera en escuchar el tema “Love Story”, que catapultaría a la oriunda de Nashville, Tennessee a la fama mundial: “Estaba en una habitación de hotel y la recuerdo; fue una de esas canciones que escuché al instante y pensé que era una de las más hermosas de la historia”, indicó Gomez.

Sin embargo, sus historias de amor llegarían a su fin cuando la actriz tenía 15 años y la cantautora 18: “Nos unimos tras la ruptura, como lo hacen las chicas”, contó al host del show.

Para su fortuna, el lazo que crearon durante su convivencia era tan fuerte que a pesar de el paso del tiempo se mantienen más unidas que nunca: “Nos mantuvimos ahí durante todos los altibajos que vinieron después y aquí estamos ahora, 16 años después“, expresó la famosa.

Prueba de ello es su reciente aparición pública con motivo de la celebración del cumpleaños número 33 de Selena Gomez, que tuvo lugar el pasado 19 de julio, con una temática de ‘Fiebre del sábado por la noche’ de los años 70.

Además de Taylor Swift, a la celebración acudieron personalidades como: su pareja, el productor Benny Blanco, Sofía Carson, Lily Collins, Nina Dobrev y otros amigos cercanos a la protagonista de “Only Murders in the Building”.

