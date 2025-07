Selena Gomez celebra sus 33 años junto a su mejor amiga Taylor Swift

La amistad entre Taylor Swift y Selena Gómez sigue siendo una de las más admiradas en Hollywood, y esta vez volvieron a demostrar su complicidad en una celebración llena de estilo y nostalgia.

La estrella de ‘Only Murders in the Building’ festejó su cumpleaños número 33 con una fiesta temática disco de los años 70, donde no podía faltar su mejor amiga, Taylor, junto a otros invitados especiales, incluyendo su prometido, Benny Blanco.

Por supuesto, la presencia de Taylor Swift en este evento especial no pasó desapercibida. Ambas artistas han mantenido una amistad sólida por más de una década, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales.

Desde sus inicios en Disney hasta convertirse en dos de las mujeres más influyentes de la música, su conexión sigue siendo un ejemplo de lealtad en la industria del entretenimiento.

Esta no es la primera vez que Taylor asiste a un cumpleaños de Selena, pero cada reunión confirma que, pase lo que pase, siempre estarán ahí la una para la otra.

Entre las imágenes compartidas por Gomez, destacan las de ella y Taylor posando en un charco de globos, luciendo outfits que combinaban a la perfección con la estética retro. Swift eligió un elegante vestido negro de manga larga, acompañado de su icónico labio rojo, mientras que Gómez apostó por un mono de lentejuelas y una chaqueta de piel, dando vida al espíritu disco de los 70.

Otras estrellas en el cumpleaños de Selena

La fiesta no solo reunió a estas dos poderosas artistas, sino también a otros rostros conocidos, como la actriz Sofia Carson, con quien Selena posó sonriente en una azotea.

Pero, sin duda, uno de los momentos más dulces fue cuando la cantante de ‘Calm Down’ compartió un apasionado beso con su prometido, Benny Blanco, quien no dejó de acompañarla en cada momento de la celebración.

Acompañando las imágenes, Selena escribió un emotivo mensaje donde reflexionó sobre su vida y agradeció a sus seguidores por su apoyo incondicional:

“Mientras me preparo para celebrar mi cumpleaños número 33, no puedo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que me ha traído hasta aquí. Este último año ha sido verdaderamente el más hermoso de mi vida, y les debo mucho de ello a todos ustedes”, expresó.

La actriz de ‘Emilia Pérez’ también compartió su gratitud hacia sus fans: “Gracias por su inquebrantable amor y bondad. Ya sea animándome desde la grada, compartiendo mis altibajos o simplemente escuchándome, han hecho de este año algo inolvidable”.

Con el corazón lleno de emoción, Selena cerró su publicación con un mensaje lleno de optimismo: “Espero compartir más momentos con todos ustedes, crear nuevos recuerdos y continuar este hermoso viaje juntos. LOS QUIERO CON LOCURA 🥳”.

