Taylor Swift anuncia su nuevo álbum, “The Life of a Showgirl”

¡Excelentes noticias para los swifties! Luego de varias semanas de especulaciones, la cantante estadounidense Taylor Swift confirmó el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, que llevará por título “The Life of a Showgirl”. ¿Cómo se dio la gran revelación? Aquí te contamos los detalles.

Siempre fiel a los detalles, la intérprete de “Red” y “Lover” se aseguró de honrar el número que corresponde a su próximo material discográfico. ¿De qué manera? Haciendo el aclamado anuncio durante la madrugada del 12 de agosto a las 12:12 am.

Para ello, Taylor tuvo una aparición sorpresa en el podcast “New Heights”, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce, cuya versión extendida se estrenará el miércoles 13 de agosto.

“Este es mi nuevo álbum”, se escucha decir a Taylor luego de sacar un maletín verde menta con sus iniciales “TS” escritas en naranja y mostrar ante la cámara la portada blureada de dicho disco.

Además de destapar el título del álbum y la influencia del color naranja en su estética, se informó que “The Life of a Showgirl” ya está disponible en preventa en formatos como vinilo, CD con póster y casette desde el sitio web TaylorSwift.com.

Por si fuera poco, en redes sociales comenzó a circular una lista parcial de canciones que figuran dentro de la producción de Republic Records: “The Fate of Ophelia”, “Elizabeth Taylor”, “Actually Romantic”, “Honey” y el tema homónimo a su disco, que se rumora ser una colaboración con Sabrina Carpenter.

Así reaccionó el público al anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift

En medio de la expectativa que generaron los cambios visuales en su página oficial y la cuenta regresiva que dio pie a dicho anuncio, las reacciones de los swifties no se hicieron esperar. Y es que a menos de 24 horas, el post revelación acumula casi 5 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios en los que se hizo presente la emoción por el gran regreso de la cantautora.

“Finalmente algo por lo que vivir”, “La reina está de vuelta”, “Si esto es IA, estaré más que molesta”, “TS12 mi nueva razón de vivir”, “Lo mejor de mi año”, “Icónica como siempre”, “Ahhhh estoy tan emocionada” y “La forma en que Travis la mira, tan emocionado como nosotros”, son algunas de las respuestas que se generaron en redes.

“The Life of a Showgirl” sigue a “The Tortured Poets Department”, material discográfico que fue anunciado durante la ceremonia de los Premios Grammys 2024 y se lanzó en el mismo año.

