¡Taylor Swift podría anunciar su próximo disco en el podcast de Travis Kelce!

Este lunes, 11 de agosto, la cuenta oficial de Taylor Nation incendió Instagram con un mensaje misterioso: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era…’ ❤️‍🔥”.

Pocas horas después, el podcast ‘New Heights, presentado por Travis Kelce (sí, el novio de Taylor) y su hermano Jason, anunció un episodio sorpresa con “un invitado MUY especial” para este miércoles a las 7 p. m. ET.

Las pistas que lo insinúan todo

El episodio sale un día 13, número sagrado para Swift, y la imagen promocional muestra la silueta de alguien con un perfil sospechosamente similar al de la cantante. Para rematar, Travis y Jason lucen merchandising de Taylor y el fondo brilla en un naranja muy ‘Eras Tour’.

Además, la emisión será en horario estelar, no en la mañana como de costumbre. Si eso no grita “tenemos algo grande”, nada lo hace.

Las teorías más populares apuntan a que Swift anunciará su duodécimo álbum de estudio. Desde hace meses ha dejado un rastro de pistas:

Una carta en su web con 12 letras “i” en una línea clave.

Un “¡DIOS MÍOOOOOOOOOO!”, con exactamente 12 “d” en Instagram Stories.

Aretes con 12 rubíes en los Grammy.

Para muchos, no se trata de casualidades, sino de invisibles hilos rojos guiando hacia nueva música.

¿Y si no es música?

También existe la posibilidad de que la “próxima era” podría ser cualquier cosa: Un proyecto como directora de cine. Temas inéditos de ‘Reputation’ o la regrabación de su álbum debut o incluso la película del concierto ‘Eras Tour’.

O incluso… ¿El anuncio de un compromiso con Travis? (Un podcast familiar sería el lugar perfecto). Claro que también existe la posibilidad de que simplemente quiera pasar un buen rato frente a los micrófonos.

Por ahora, solo hay algo seguro: este miércoles, a las 7 p. m. ET, millones de oídos estarán pegados a ‘New Heights’ para descubrir qué planea la “Mastermind” del pop. Y si resulta que todo era una broma… bueno, al menos Swift nos tuvo jugando a las pistas como siempre.

