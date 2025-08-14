Todo lo que Taylor Swift ha dicho sobre The Life of a Showgirl antes de su estreno

Taylor Swift compartió nuevos detalles sobre su próximo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, que incluye una colaboración con Sabrina Carpenter y será lanzado el próximo 3 de octubre. La cantante reveló la portada y la lista de canciones durante su aparición en el podcast ‘New Heights’, presentado por su novio, Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de fútbol americano Jason Kelce.

‘The Life of a Showgirl’ consta de 12 canciones, un número simbólico al tratarse de su duodécimo álbum de estudio. Entre los temas destaca una versión de ‘Father Figure’, el clásico de George Michael de 1987. Swift explicó que el disco fue grabado en Europa durante su exitosa gira Eras, la primera en superar los $2,000 millones de recaudaciones en solo 21 meses.

“Este álbum refleja lo que viví entre bastidores durante la gira: un momento exuberante, electrizante y vibrante de mi vida”, comentó Swift. “Quería capturar esa energía contagiosa y dramática. No habrá un segundo álbum sorpresa, esta vez, como ocurrió con ‘The Tortured Poets Department’. Este es un trabajo completo y deliberado, con 12 canciones que encajan como un rompecabeza”.

La lista de canciones incluye:

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

Cancelled!

Honey

The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter

Swift se reune con Max Martin y Shelback

El álbum marca el reencuentro de Swift con los productores Max Martin y Shellback, conocidos por su trabajo en ‘Red’, ‘1989’ y ‘Reputation’. “Son genios detrás de éxitos como ‘Shake It Off’ y ‘Blank Space’, destacó la artista.

Aunque los fans especulan que algunas canciones podrían inspirarse en su relación con Kelce, Swift enfatizó que el disco busca combinar melodías pegadizas con letras vívidas e intencionales. “Quería que cada tema fuera esencial”, afirmó.

Como es habitual, la cantante dejó pistas previas al anuncio. Su equipo publicó 12 imágenes en Instagram aludiendo a una nueva era, y su web mostró una cuenta regresiva en naranja brillante antes del lanzamiento oficial.

Swift, con más de 200 millones de discos vendidos y récords en Billboard y Spotify, reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes de la música moderna. ‘The Life of a Showgirl’ promete ser otro hito en su carrera.

