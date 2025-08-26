¿Cómo comenzó la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce?

Pasó lo que todas las swifties esperaban: Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron. Este martes, la cantante estadounidense sorprendió al anunciar la buena noticia.

“Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, anunció la pareja en una publicación compartida en sus cuentas de Instagram.

La noticia del compromiso es apenas el comienzo de una historia de amor que empezó a gestarse apenas un par de años atrás.

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en julio de 2023, cuando el jugador de fútbol americano asistió a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour de la cantante en el Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs.

En ese momento, Kelce intentó regalarle una pulsera de la amistad con su número telefónico, pero Swift no pudo recibirla porque no estaba aceptando visitas antes ni después de sus conciertos.

Sin embargo, tiempo después ambos se conocieron y empezaron a salir. Poco a poco, la relación fue evolucionando en secreto hasta que comenzaron a mostrarse públicamente como pareja en septiembre de 2023.

Desde entonces, los fans han seguido muy de cerca cómo la pareja ha compartido momentos juntos entre conciertos y partidos de la NFL.

Ahora, tras casi dos años de noviazgo, la pareja por fin anunció su compromiso. La cantante compartió imágenes de la romántica propuesta en un jardín lleno de flores.

En las imágenes, Swift también mostró el anillo que le dio Kelce, una pieza con un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada diseñada en conjunto por Kindred Lubeck y Kelce.

El compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de Taylor Swift, quien actualmente prepara el lanzamiento de su próximo álbum The Life of a Showgirl, inspirado en su experiencia tras los escenarios de su exitosa gira mundial The Eras Tour.

