Taylor Swift y Travis Kelce: ¿Cuándo y dónde podría ser su boda?

Tras el reciente compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, todos están ansiosos conocer detalles sobre la boda de la cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

Aunque hace poco fuentes cercanas a la pareja aseguraron a la revista People que se tomarían su tiempo para organizar la boda, esta semana trascendieron nuevos detalles sobre el esperado enlace.

De acuerdo con la Page Six, fuentes cercanas a Taylor Swift y Travis Kelce aseguraron que planean casarse el próximo verano en Rhode Island.

A diferencia de otras celebridades que prefieren destinos europeos, ellos optaron por un lugar donde Taylor ya tiene una mansión en Watch Hill, Westerly, que ha sido renovada recientemente y cuenta con impresionantes vistas al mar.

Aunque la pareja aún no está planeando la boda formalmente y prefiere disfrutar de su compromiso con calma, una fuente indicó a Page Six que Taylor tiene prisa por formar una familia, por lo que esperan que la boda y la maternidad sean parte de sus planes en un futuro cercano.

Además, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, mostró entusiasmo ante la posibilidad de que esta boda de alto perfil se celebre en su estado, destacando sus numerosos y destacados lugares para eventos de este tipo.

La mansión de Taylor Swift en Rhode Island, adquirida en 2013 por 17.5 millones de dólares y recientemente renovada por 1.7 millones, cuenta con ocho dormitorios, diez baños y amplios jardines con piscina.

El espacio que ha sido escenario de celebraciones privadas con celebridades y videos musicales de la cantante, como “The Last Great American Dynasty” del álbum Folklore. Este lugar será probablemente el epicentro para la esperada boda.

Hace poco, Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al anunciar en redes sociales que se habían comprometido tras dos años de relación.

“Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, anunció la pareja en una publicación compartida en sus cuentas de Instagram.

En las imágenes, Swift también mostró el anillo que le dio Kelce, una pieza con un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada diseñada en conjunto por Kindred Lubeck y Kelce.

El compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de Taylor Swift, quien actualmente prepara el lanzamiento de su próximo álbum The Life of a Showgirl, inspirado en su experiencia tras los escenarios de su exitosa gira mundial The Eras Tour.

