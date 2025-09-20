Travis Kelce reveló los primeros detalles sobre su boda con Taylor Swift durante una entrevista reciente, brindando a sus seguidores un primer vistazo a los preparativos de la esperada ceremonia.

En su podcast New Heights, Kelce habló con el presentador Jimmy Fallon, quien lo cuestionó sobre los detalles de la planificación de su boda con Taylor Swift.

Cuando el comediante le preguntó sobre cuál era el siguiente paso en la planificación de su boda, el jugador de los Kansas City Chiefs intentó evadir la pregunta diciendo que primero debía concentrarse en ganar partidos de fútbol americano.

Sin embargo, Fallon insistió y le preguntó si tenían planeado contratar un DJ o una banda que tocara en vivo para la ceremonia. Finalmente, Kelce reveló algunos detalles.

“Sí, creo que somos el tipo de gente que escucha música en vivo”, respondió Kelce.

Las declaraciones de Travis Kelce ocurren poco después de que expresara la emoción que sintió al proponerle matrimonio a la artista, confesando que se le escaparon algunas lágrimas y que le sudaban las manos por los nervios.

Hace poco fuentes cercanas a la pareja aseguraron a Page Six que Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse el próximo verano en Rhode Island.

A diferencia de otras celebridades que prefieren destinos europeos, ellos optaron por un lugar donde Taylor ya tiene una mansión en Watch Hill, Westerly, que ha sido renovada recientemente y cuenta con impresionantes vistas al mar.

La pareja hizo público su compromiso el pasado 26 de agosto con un dulce mensaje en Instagram que decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

Desde entonces, se han mantenido algo reservados sobre los detalles de su boda, aunque su anuncio ha generado gran expectativa en medios y fans alrededor del mundo.

