Taylor Swift conquista Spotify: Su nuevo álbum rompe todos los pronósticos en su primer día

¡Taylor Swift lo volvió a hacer! La superstar inició su nueva ‘Era Showgirl’ con una fuerza sin precedentes, estableciendo nuevos hitos globales con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’

Hoy, 3 de octubre, Spotify anunció a través de sus redes sociales que el nuevo álbum de Swift no solo se convirtió en “el álbum más reproducido en Spotify en un solo día en 2025”, sino que su sencillo principal, ‘The Fate of Ophelia’, logró un hecho aún más histórico: “la canción más reproducida en un solo día en la historia completa de la plataforma”. Este doble récord subraya el inmenso poder de convocatoria y la vigencia de la artista en la industria musical.

El lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’ fue anunciado por la propia Swift en agosto, y su estrategia multiplataforma ha sido impecable. La música viene acompañada de una película homónima, “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, cuya distribución en cines, del 3 al 5 de octubre, fue gestionada exclusivamente por AMC.

On October 3rd, Taylor Swift's The Life of a Showgirl became Spotify's most-streamed album in a single day in 2025 so far. pic.twitter.com/mBqniYY4xf — Spotify (@Spotify) October 3, 2025

¿Éxito cinematográfico?

El éxito comercial de este proyecto cinematográfico también se anticipa abrumador. Las preventas de la película alcanzaron la astronómica cifra de 15 millones de dólares en su primer día, y las proyecciones para su fin de semana de estreno oscilan entre los 29 y 31 millones de dólares en 3.700 cines, de acuerdo a Deadline. Esto la posiciona para una batalla en la taquilla contra pesos pesados como Dwayne Johnson y Leonardo DiCaprio.

Para Taylor Swift, romper récords se ha convertido en una constante. Su anterior mega-proyecto, el ‘Eras Tour’, recaudó 2.200 mil millones de dólares a lo largo de dos años, y la película que lo documentó se convirtió en la película musical más vista en la historia de Disney+, además de lograr una saludable recaudación en taquilla.

Con ‘The Life of a Showgirl’, Swift no solo revalida su estatus como la artista más influyente del momento, sino que demuestra una vez más su habilidad única para conectar con su audiencia y dominar cada formato que toca, desde la música streaming hasta la gran pantalla. La era de la ‘Showgirl’ acaba de comenzar, y lo ha hecho rompiendo todos los moldes

