Uber lanza Showcat Pop-Ups en L.A. y otras ciudades para fans de Taylor Swift

Los fans de Taylor Swift en Los Ángeles tendrán este viernes una experiencia única gracias al lanzamiento de los Showcat Pop-Ups de Uber, una serie de eventos temáticos que celebran a la artista y su amor por los gatos. Esta activación especial, que también llegará a otras ciudades como Nueva York y Nashville, mezcla el glamour de una estrella pop con la ternura de la adopción de mascotas.

En L.A., el evento se llevará a cabo en 8495 Melrose Ave de 11 a.m. a 5 p.m. Los asistentes podrán participar en una experiencia completamente gratuita y abierta al público, donde lo más destacado será la oportunidad de adoptar un gato en el lugar.

Esta iniciativa nace en colaboración con Best Friends Animal Society, una organización nacional dedicada al bienestar animal, con la intención de encontrar hogar a decenas de felinos necesitados.

Además de la adopción, los asistentes podrán dejar volar su creatividad en una estación de joyería personalizada, donde será posible diseñar collares con dijes brillantes, ideales para humanos o gatos. También habrá un glamoroso fotomatón con estilo de showgirl para tomarse fotos inolvidables, junto con obsequios temáticos que incluyen galletas de chai y accesorios en tonos naranja brillante.

La inspiración detrás de esta experiencia no es casualidad. Uber ha decidido homenajear a una figura que se ha convertido en ícono cultural: Taylor Swift, conocida no solo por su música, sino también por su adoración por los gatos. Sus mascotas, Olivia Benson y Meredith Grey, se han ganado un lugar en el corazón de sus fans, quienes ahora podrán conocer y adoptar a sus propios “showcats”.

Para quienes no puedan asistir al evento presencial, Uber también lanzó promociones especiales en sus apps. En Uber Eats, hay un 12% de descuento en productos seleccionados de color naranja, ideales para quienes están viviendo su propia “orange era”. Además, Uber ofrece $12 dólares de descuento en viajes Uber Comfort, utilizando el código SHOWBIZ, válido desde la noche del jueves 2 hasta el domingo 5 de octubre.

Estas promociones están disponibles únicamente para usuarios seleccionados y aplican términos y condiciones que pueden consultarse directamente en la app. Entre los productos con descuento hay snacks, bebidas y artículos de belleza, todos cuidadosamente seleccionados para acompañar celebraciones de lanzamientos musicales o reuniones entre swifties.

Durante toda la semana, los usuarios deben estar atentos a las apps de Uber y Uber Eats, ya que habrá más sorpresas temáticas inspiradas en el universo Swift. Como indicó la marca, se trata de una semana llena de brillo, color naranja y mucha energía felina.

Las otras ciudades donde se activarán los Showcat Pop-Ups este viernes 3 de octubre son Nueva York (410 Lafayette St) y Nashville (1112 Laurel St), en el mismo horario. En todos los casos, los gatos estarán disponibles para adopción a través de organizaciones locales aliadas con Best Friends.

Uber, Tayor Swift y muchos gatos en busca de un hogar son los protagonistas de esta celebración swiftie, que no solo homenajea el amor de esta artista por estos animales, sino que también terminará por beneficiar a muchos viajeros y comelones con sus promociones especiales de fin de semana.

