Jerry Jones se declara fan de Taylor Swift y la invita a un partido Chiefs vs. Cowboys

Jerry Jones, presidente de Dallas Cowboys, admitió ser un fan de Taylor Swift y quiere invitarla al duelo Chiefs vs. Cowboys en el Día de Acción de Gracias.

“No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero le daríamos un asiento exclusivo si asistiera al partido. Nadie es más fan de Taylor Swift que yo”, aseveró el dueño del equipo de la estrella solitaria a través de 105.3 The Fan.

Jones aprovechó para elogiar cómo la relación que Switf tiene con Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, ha hecho crecer el interés de miles de personas por la NFL, algo por lo que dijo deben estar agradecidos.

“Lo más importante es que todos somos seguidores de Taylor Swift. Así que lo aprecio porque gracias a su conexión con Kansas City, el interés que ha mostrado y el que ha traído a la NFL ha ayudado a un mayor interés en este deporte. No me canso de Taylor Swift”, subrayó Jones.

Nobody, and I mean NOBODY, is a bigger Swiftie than Jerry Jones 😂 pic.twitter.com/HHd1rKpTBc — DraftKings (@DraftKings) October 3, 2025

¿Cuándo juegan los Cowboys ante los Kansas City Chiefs?

Los Dallas Cowboys recibirán a Kansas City Chiefs en la semana 13 de la temporada en el AT&T Stadium el próximo 27 de noviembre en el que Estados Unidos celebrará el Día de Acción de Gracias. Este partido es uno de los más esperados en la campaña 2025.

La estrella del pop, quien recientemente se comprometió con Travis Kelce, más temprano acaparó los reflectores por el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio titulado ‘The Life of a Showgirl’.

Jones no es el único que considera benéfica la cercanía de Taylor Swift con la liga, pues Roger Goodell, comisionado de la NFL, también destacó lo benéfico que resulta el interés de la cantante por este deporte.

“Es fantástico. Ha atraído una gran atención a la liga. Su base de seguidores es una base de aficionados ligeramente diferente a la más tradicional de la NFL, pero los ha traído a este juego.

