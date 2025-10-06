¿Indirectas o coincidencias? “Actually Romantic” de Taylor Swift aviva rumores de tensión con Charli XCX

El reciente lanzamiento del álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift desató una oleada de especulaciones y debates en redes sociales, especialmente por una canción que usuarios interpretaron como una indirecta hacia la cantante británica Charli XCX.

El tema en cuestión es “Actually Romantic”, el cual se ha convertido en el epicentro de la polémica entre los fans de ambas cantante en redes sociales.

Desde los primeros versos, Taylor tiene un tono desafiante y sarcástico al cantar: “Te escuché llamarme Barbie aburrida cuando la cocaína te dio valentía / Me escribiste una canción diciendo que te da asco verme la cara… Todo el tiempo que has gastado en mí… es romántico de verdad”.

Estas líneas han sido interpretadas como una respuesta al tema “Sympathy Is a Knife”, canción incluida en el álbum Brat (2024) de Charli XCX, que algunos fans consideran una crítica hacia Taylor Swift.

La disputa entre ambas artistas no es nueva. En “Sympathy Is a Knife”, Charli XCX habla de una figura femenina que se cruza en conciertos en líneas como: “No quiero verla entre bastidores en los conciertos de mi novio”, lo que muchos interpretaron como una alusión a la relación de Taylor Swift con Matty Healy, líder de The 1975, y su conexión con George Daniel, esposo de Charli.

Taylor Swift, por su parte, describió “Actually Romantic” durante una proyección especial como “una carta de amor a alguien que te odia”, y explicó que la canción trata sobre darse cuenta de que alguien tiene una obsesión contigo, exagerando la situación bajo la apariencia de conflicto, pero que al final esta obsesión se convierte en una forma de atención y afecto, lo que calificó como algo “bastante romántico”.

Aunque ni Taylor ni Charli han mencionado explícitamente a la otra en estas canciones, la coincidencia de letras, fechas y las posiciones de las canciones en sus respectivos álbumes han alimentado la teoría de una sutil pero evidente confrontación entre ambas artistas.

Así, “Actually Romantic” no solo muestra el talento de Taylor Swift para plasmar conflictos personales en sus letras, sino que además reabre un capítulo muy comentado por los fanáticos, manteniendo viva la llama de una tensión que, hasta ahora, permanece entre líneas y acordes.

