Taylor Swift cierra su The Eras Tour con un documental y una nueva película

Taylor Swift anunció oficialmente el lanzamiento de una serie documental y una película extendida sobre el cierre de su histórica gira mundial The Eras Tour.

La cantante estadounidense compartió la noticia este lunes a través de sus redes sociales con breve adelanto de ambas producciones, que llegarán a Disney+ el 12 de diciembre.

“Fue el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias tejidas a lo largo de ella a medida que terminaba. Y para filmar el show final en su totalidad”, indicó en su publicación.

Los proyectos, titulados The End of an Era y Taylor Swift | The Eras Tour: The Final Show, prometen mostrar a fondo el detrás de escena, el impacto y la experiencia de una gira que recorrió 51 ciudades en 21 meses.

La serie documental constará de seis episodios dirigidos por Don Argott y abordará la preparación, los detalles técnicos, los aspectos creativos y personales de la gira que Taylor Swift describe como el capítulo más grande e intenso de su vida.

La producción también incluirá entrevistas con figuras cercanas a la cantante y ofrecerá testimonios inéditos del equipo detrás del espectáculo.

Por su parte, la película The Eras Tour: Final Show es una versión extendida del concierto final de la gira e incluirá temas de su último álbum The Tortured Poets Department, lanzado en medio del tour.

Esta película se suma a la película a Taylor Swift: The Eras Tour, grabada en 2023 en el SoFi Stadium la cual fue la película de concierto más taquillera según Guinness World Records.

Con esta gira, Taylor Swift rompió récords de taquilla, generando ingresos globales por 2.200 millones de dólares y consolidando su estatus como una de las artistas más poderosas del mundo. The Eras Tour no solo fue un fenómeno musical sino también cultural, conocido como “swiftconomy” por su impacto económico en las ciudades donde la cantante actuó.

Este lanzamiento audiovisual marca el cierre oficial de una era y una celebración de uno de los momentos más exitosos y significativos de la carrera de Taylor Swift.

