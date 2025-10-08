Taylor Swift respondió a las críticas a su nuevo álbum: “No soy la policía del arte”

Taylor Swift no se quedó callada y respondió con ingenio y sinceridad a las críticas recibidas tras el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl.

En una entrevista reciente con Zane Lowe para Apple Music, la cantante afirmó que le molesta el caos que han generado las opiniones divididas sobre su nuevo álbum y explicó con humor que, si en la primera semana del álbum alguien menciona su nombre o el título del disco, eso ya es ganancia para ella.

“Si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y estás diciendo mi nombre o el título del disco, estás ayudando”, aseguró la cantante.

La artista, ganadora de múltiples premios Grammy, dejó claro que respeta las opiniones que cada persona pueda tener sobre el arte y aseguró que no pretende controlar cómo es percibido su trabajo.

“No soy la policía del arte”, bromeó, señalando que cada persona tiene derecho a sentir lo que quiera frente a su música, y el papel del artista es ser un espejo para esas emociones.

Taylor también reflexionó sobre cómo la conexión con su música puede variar según lo que cada persona esté viviendo y describió el álbum como “una forma salvaje de verte a ti misma”.

El disco, que incluye referencias a su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce, batió récords de ventas y reproducciones en plataformas de streaming desde su estreno pese a las críticas que dividieron tanto a expertos como a sus fanáticos.

Mientras algunos medios y expertos describieron el disco como una cumbre artística, otros consideran que ciertas canciones carecen de profundidad y resultan más superficiales.

Pese a las críticas, el apoyo de sus seguidores sigue siendo fuerte, con numerosas muestras de cariño y análisis en redes sociales. Con The Life of a Showgirl, Taylor Swift demuestra una vez más su capacidad para generar conversación y mantenerse como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

